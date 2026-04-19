Sự kiện “Đổi xăng lấy điện”: Hàng dài xe chốt đơn chỉ trong buổi sáng, khách đến xem ngày càng đông

(Ngày Nay) - Tổ chức tại Vincom Plaza Mỹ Tho (Đồng Tháp), sự kiện “Đổi xăng lấy điện – Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” đã thu hút đông đảo người dân tìm hiểu, lái thử xe và “chốt đơn” liền tay để tận dụng loạt ưu đãi hấp dẫn.Nhộn nhịp ngay từ ngày đầu
Sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” thu hút đông đảo người dân ngay từ ngày đầu.
Sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” thu hút đông đảo người dân ngay từ ngày đầu.

Nhộn nhịp ngay từ ngày đầu

Trong 2 ngày (17-18/4), khu vực phía trước Vincom Plaza Mỹ Tho - nơi diễn ra sự kiện “Đổi xăng lấy điện – Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” - luôn nhộn nhịp. Không gian mở, đặt ngay mặt tiền trung tâm thương mại, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân qua lại, từ những người đi mua sắm đến các gia đình tranh thủ dừng chân tìm hiểu, trải nghiệm xe máy điện.

Anh Quang Hòa (phường Mỹ Tho) cho biết, trong lúc đưa con đi học về, anh ghé qua để tham khảo và trải nghiệm thực tế. Sau khi chạy thử dòng VinFast Evo Grand, anh cảm thấy thực sự ấn tượng với mẫu xe này.

“Xe chạy êm, tăng tốc mượt, thiết kế cũng đẹp hơn mình nghĩ. Đặc biệt là pin rời có thể mang lên nhà sạc rất tiện, nhất là với người hay đi xa”, anh Hòa nhấn mạnh.

Anh Quang Hòa ấn tượng với vận hành của mẫu xe Evo Grand sau khi được trải nghiệm lái thử

Nhóm khách trẻ cũng bị thu hút bởi dải sản phẩm tại sự kiện. Minh Thư, học sinh THPT, lần đầu trải nghiệm và đã nhanh chóng có thiện cảm với VinFast Evo Grand Lite. Mẫu xe dành cho người chưa có bằng lái, sở hữu tính năng giới hạn tốc độ cùng thiết kế thời trang, bắt mắt, nhanh chóng chinh phục nữ sinh này.

“Xe chạy rất êm, ga nhẹ, không bị giật. Em thấy dễ điều khiển hơn xe xăng, mà lại không cần bằng lái nên rất phù hợp với tụi em”, Minh Thư nhận xét.

Minh Thư (học sinh THPT) đang trải nghiệm mẫu Evo Grand Lite tại sự kiện

Đặc biệt, sự kiện còn có sự xuất hiện của VinFast Viper, mẫu xe thu hút nhiều sự quan tâm từ khi ra mắt tới nay. Anh Phước Minh (phường Đạo Thạnh) cho biết đây là lần đầu anh trực tiếp quan sát mẫu xe đổi pin này và những gì Viper thể hiện đã tạo ấn tượng tích cực ngay từ đầu.

“Ngoại hình xe rất đẹp, nhiều trang bị công nghệ và thao tác đổi pin cũng rất tiện lợi. Giá của xe tại sự kiện được niêm yết với nhiều ưu đãi và ở mức khoảng hơn 34 triệu đồng, đây là một mức giá cực kỳ hấp dẫn”, anh Minh hào hứng chia sẻ.

Mẫu xe đổi pin VinFast Viper thu hút sự quan tâm lớn tại sự kiện

Không khí sôi động ở khu vực trải nghiệm nhanh chóng lan sang khu tư vấn, nơi lượng khách quan tâm đến các dòng xe phổ thông tăng rõ rệt. Nhiều người từ chỗ ghé xem đã ngồi lại hỏi kỹ về giá bán, chính sách hỗ trợ và phương án đổi xe.

Ưu đãi mạnh, khách chốt mua ngay tại sự kiện

Ghi nhận tại sự kiện cho thấy, rất đông khách hàng quyết định lựa chọn hình thức “thu xăng đổi điện”, trong đó có chị Thu Thảo.

“Tôi không nghĩ chiếc xe máy xăng cũ của mình lại bán được giá 6 triệu đồng, tính ra mua xe máy điện mới mà chỉ tốn chưa đến 15 triệu đồng”, chị Thu Thảo ấn tượng với mức ưu đãi lên tới 13% khi mua xe.

Chị Thảo chốt mua chiếc Evo Grand ngay tại sự kiện

Trong khi đó, anh Nguyễn Phước Tài cho biết anh chạy thử và quyết định chốt mua luôn VinFast Feliz 2025 vì chất lượng xe đáp ứng đúng nhu cầu.

“Xe êm, bốc hơn tôi nghĩ. Quan trọng là chi phí vận hành thấp, tiết kiệm hơn xe xăng rất nhiều nên sử dụng không phải lo lắng gì”, anh Tài nhấn mạnh.

Thực tế, nhiều khách hàng đã quyết định chốt mua xe ngay sau khi lái thử và được tư vấn. Dải sản phẩm đa dạng cùng các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, trong đó có phương án trả góp phù hợp, đã rút ngắn đáng kể quá trình ra quyết định. Đại diện đơn vị tổ chức cho biết lượng khách tăng mạnh vào buổi tối; có thời điểm một tư vấn viên phải hỗ trợ cùng lúc 2–3 khách.

Càng về tối, khách hàng tham dự sự kiện càng đông.

Chương trình tiếp tục diễn ra trong ngày 19/4 tại Vincom Plaza Mỹ Tho. Với những khách hàng đang tính chuyển từ xe xăng sang xe điện, đây là dịp thuận tiện để lái thử, tham khảo chính sách hỗ trợ và chốt phương án mua xe ngay tại chỗ.

Sự kiện “Đổi xăng lấy điện – Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” diễn ra từ ngày 17 đến 19/4/2026, trong khung giờ 8h-20h, tại 6 địa điểm gồm: Công viên Nguyễn Huệ (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang); Vincom Plaza (phường Mỹ Tho, Đồng Tháp); Quảng trường Thanh Niên (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau); Siêu thị Go! Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long); Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao xã Đức Trọng (Lâm Đồng) và Vincom Tuy Hòa (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

