Chủ nhà Canada đặt kỳ vọng vào "thế hệ vàng" World Cup 2026

(Ngày Nay) - Đội tuyển Canada đã công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026, giải đấu mà họ là đồng chủ nhà cùng với Mỹ và Mexico.

Quyết định lựa chọn lần này của Huấn luyện viên (HLV) Jesse Marsch cho thấy ông đặt niềm tin rất lớn vào thế hệ cầu thủ đang được đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử bóng đá Canada, đồng thời cũng phản ánh những rủi ro không nhỏ do nhiều trụ cột vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Theo danh sách vừa được công bố, đội trưởng Alphonso Davies vẫn có tên, dù anh đang phải điều trị chấn thương gân kheo. Bên cạnh Davies, những gương mặt chủ chốt như Jonathan David, Cyle Larin, Tajon Buchanan, Stephen Eustaquio, Ismaël Koné, Alistair Johnston, Moïse Bombito và Richie Laryea cũng góp mặt.

Việc Davies có tên trong danh sách đã phần nào giải tỏa những lo ngại của người hâm mộ Canada về khả năng ngôi sao lớn nhất của đội tuyển vắng mặt tại kỳ World Cup đặc biệt này.

HLV Marsch cho biết không phải tất cả các cầu thủ đều đạt 100% phong độ ở trận mở màn gặp Bosnia-Herzegovina ngày 12/6, nhưng ông tin tưởng đội tuyển Canada sở hữu “bộ khung rất mạnh” và sẽ còn mạnh hơn nữa khi giải đấu diễn ra. Theo vị HLV người Mỹ, đây là “đội hình tốt nhất hiện tại” và có thể là “một trong những đội hình hay nhất, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất mà Canada từng có”.

Đội tuyển Canada bước vào World Cup 2026 mà không còn tâm thế “học hỏi” như hồi World Cup 2022 tại Qatar. 4 năm trước, họ từng gây được ấn tượng tốt dù thua cả 3 trận vòng bảng. Tuy nhiên, với tư cách đồng chủ nhà lần này, Canada đang đặt mục tiêu thực tế hơn: giành chiến thắng và vượt qua vòng bảng để tạo dấu ấn trước các cổ động viên nhà.

Tuy nhiên, bài toán lớn nhất vẫn là thể trạng của Davies, cầu thủ có thể tạo nên những khác biệt lớn khi được đưa vào sân. HLV Marsch thừa nhận cầu thủ Bayern Munich này khó có thể kịp bình phục để đá trận mở màn gặp Bosnia-Herzegovina, nhưng vẫn kỳ vọng anh sẽ thi đấu ở giai đoạn sau của giải.

Sự vắng mặt hoặc hạn chế của Davies ở trận mở màn đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Canada. Trên diễn đàn người hâm mộ của Liên đoàn bóng đá Canada, một số ý kiến cho rằng chỉ cần Davies có thể thi đấu ở các trận sau đã là tín hiệu tích cực, trong khi những người khác lại cho rằng Canada phải vượt qua được vòng bảng rồi mới có thể tính tới khả năng đưa cầu thủ Bayern Munich tham dự vòng loại trực tiếp. Cũng có ý kiến cho rằng đội tuyển hiện không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Davies như trước, nhờ sự trưởng thành của Jonathan David, Buchanan, Eustaquio, Koné và hàng thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Một vấn đề đáng chú ý khác là về Promise David. Tiền đạo này từng bị cho là ít có khả năng tham dự World Cup sau ca phẫu thuật hông hồi tháng 2, nhưng vẫn được HLV Marsch đưa vào danh sách cuối cùng. Báo chí Canada nhận định vị thuyền trưởng người Mỹ từng phải chờ thông tin cập nhật về thể trạng của các cầu thủ trước khi chốt danh sách, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại hầu hết các gương mặt quan trọng đang gặp phải chấn thương, trong đó có Davies và Promise David.

Giới phân tích thể thao Canada thì nhìn nhận danh sách được HLV Marsch lựa chọn lần này phản ánh rõ triết lý của ông về tốc độ, lối chơi pressing, sự linh hoạt ở các vị trí và ưu tiên những cầu thủ phù hợp với cường độ cao.

Ở vòng bảng World Cup 2026, Canada sẽ gặp Bosnia-Herzegovina tại Toronto ngày 12/6, sau đó chuyển tới Vancouver để gặp Qatar ngày 18/6 và Thụy Sĩ ngày 24/6. Theo giới phân tích, Thụy Sĩ được xem là ứng viên mạnh nhất Bảng B, nhưng Canada vẫn có cơ hội cạnh tranh vị trí đi tiếp nếu tận dụng được lợi thế sân nhà, chiều sâu đội hình và khả năng trở lại của Davies.

Với Canada, đây không chỉ là một danh sách cầu thủ cho giải đấu. Đây là biểu tượng của bước chuyển mình từ một nền bóng đá từng đứng ngoài lề World Cup suốt nhiều thập kỷ sang một đội tuyển có nhiều cầu thủ thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu, có ngôi sao toàn cầu, có HLV được trao niềm tin dài hạn và có kỳ vọng thật sự từ người hâm mộ trong nước.

Thành công của “thế hệ vàng” lần này vì thế không chỉ được đo bằng điểm số hay số trận thắng, mà còn bằng khả năng biến World Cup 2026 thành cột mốc định hình lại vị thế của bóng đá Canada trong tương lai.

Danh sách đội tuyển Canada dự World Cup 2026:

Thủ môn: Maxime Crepeau (Orlando City SC); Owen Goodman (Crystal Palace); Dayne St. Clair (Inter Miami FC).

Hậu vệ: Moïse Bombito (OGC Nice); Derek Cornelius (Olympique de Marseille); Alphonso Davies (Bayern Munich); Luc de Fougerolles (Fulham); Alistair Johnston (Glasgow Celtic); Alfie Jones (Middlesbrough); Richie Laryea (Toronto FC); Niko Sigur (Hajduk Split); Joel Waterman (Chicago Fire).

Tiền vệ: Ali Ahmed (Norwich City); Tajon Buchanan (Villarreal CF); Mathieu Choiniere (Los Angeles FC); Stephen Eustaquio (FC Porto); Marcelo Flores (Tigres UANL); Ismaël Koné (Sassuolo Calcio); Liam Millar (Hull City); Jonathan Osorio (Toronto FC); Nathan Saliba (Anderlecht); Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC).

Tiền đạo: Jonathan David (Juventus); Promise David (Royale Union Saint-Gilloise); Cyle Larin (RCD Mallorca); Tani Oluwaseyi (Villarreal CF).