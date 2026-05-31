Khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Bùng nổ ánh sáng và màu sắc

Tại bờ Đông sông Hàn, trên đại sân khấu hoành tráng của DIFF 2026, hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đã chiêm ngưỡng các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc trước giờ khai màn pháo hoa. Các ca sỹ Hồ Ngọc Hà, Hoàng Hải, Hà Nhi, Quang Hào, Nguyễn Trần Trung Quân… lần lượt khiến các khán đài bùng nổ năng lượng với những màn trình diễn đi kèm hiệu ứng laser, ánh sáng và công nghệ trình diễn đa tầng, mang tới cảm giác choáng ngợp không khác các đại nhạc hội quốc tế.Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Lễ hội DIFF 2026 mang chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” thể hiện mong muốn của thành phố về hình ảnh năng động, nơi kết nối văn hóa, du lịch, sáng tạo và hợp tác quốc tế. Sáu đêm thi pháo hoa sẽ là sáu mảnh ghép kể về câu chuyện Đà Nẵng kết nối với thế giới thông qua các chủ đề về Thiên nhiên, Di sản, Văn hóa, Sáng tạo, Tầm nhìn và đêm chung kết Những chân trời kết nối.

Mở đầu mùa lễ hội DIFF năm nay là màn trình diễn mang tên "Thiên nhiên miền di sản" của đội tuyển Đà Nẵng - Việt Nam, kể câu chuyện về mẹ thiên nhiên đã nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc ta qua bao thế hệ. Trong đó, khán giả có thể cảm nhận tiếng “hò bả trạo” vang lên từ miền biển, những nhịp chèo vươn khơi mang theo niềm tin và ước vọng, những mùa giông bão thử thách lòng người, để rồi từ gian khó, sức sống lại bền bỉ hồi sinh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc, đan xen giữa những đại cảnh pháo rực rỡ và những khoảng lặng giàu cảm xúc, dẫn dắt khán giả đi từ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến những suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ hành tinh xanh.Trở lại trong đêm khai mạc với bài thi mang chủ đề "Thiên nhiên", nhà đương kim vô địch DIFF, đội Jiangxi Yangfeng Art Fireworks Display đến từ Trung Quốc đã trình diễn tiết mục pháo hoa lấy cảm hứng từ tác phẩm dân gian "Hoa nhài". Với thế mạnh về pháo hoa không khói cùng hiệu ứng ánh sáng mềm mại, màn trình diễn đã tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp phương Đông bằng một ngôn ngữ thị giác và âm nhạc giàu chất thơ. Đặc biệt, sự xuất hiện của ca khúc “Việt Nam Tinh Hoa” trong phần trình diễn đã tạo nên một điểm nhấn bất ngờ, như một lời chào của đội tuyển đến với khán giả Việt Nam. Cả hai tiết mục đã nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả và để lại những dấu ấn mạnh mẽ đầu tiên cho DIFF 2026.

Theo Ban tổ chức, năm nay Lễ hội DIFF 2026 không chỉ mở rộng trải nghiệm trên sân khấu, mà còn lần đầu tiên mang đến cho khán giả những “món quà số” được cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, du khách có thể biến những khoảnh khắc của mình bên pháo hoa thành tem thư phong cách hoài cổ, thiết kế bưu thiếp điện tử gửi người thân. Những trải nghiệm mới này không chỉ kéo dài cảm xúc sau đêm diễn mà còn giúp mỗi khán giả mang về một phần ký ức rất riêng của mùa DIFF 2026.

Lượng khách du lịch tăng đột biến

Theo thống kê sơ bộ, lượng khách do các cơ sở lưu trú thành phố Đà Nẵng phục vụ trong ngày 30/5 ước đạt 91.700 lượt, tăng 17,5% so với đêm khai mạc năm 2025. Trong đó khách quốc tế ước đạt 39.300 lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ và khách nội địa ước đạt 52.400 lượt, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Công suất phòng chung của toàn hệ thống lưu trú thành phố ước đạt khoảng 65%, tăng hơn 8% so với cùng kỳ.Bên cạnh đó, lượng khách tham quan, vui chơi tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dịp diễn ra khai mạc DIFF 2026 dự kiến đạt khoảng 145.138 lượt (tăng 20% so với cùng kỳ 2025), trong đó có 82.960 lượt khách quốc tế (tăng 29% so với cùng kỳ 2025), 62.178 lượt khách nội địa (tăng 10% so với cùng kỳ 2025).

Chị Lê Thu Hằng, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Năm nào gia đình tôi cũng chọn đến du lịch thành phố Đà Nẵng trong dịp lễ hội pháo hoa. Có thể nói, đây là một trong những lễ hội hoành tráng nhất, là niềm tự hào của thành phố Đà Nẵng nói riêng và người dân Việt Nam nói chung”.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF vừa qua đã được Tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn một trong 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế dành cho sức hấp dẫn, quy mô, tính nghệ thuật và sức lan tỏa của một sự kiện mang thương hiệu Việt Nam.Ngoài Lễ hội DIFF 2026, thành phố Đà Nẵng đang bước vào mùa hè sôi động với hàng loạt sự kiện kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch trong nước và quốc tế, chào đón du khách, bạn bè từ khắp nơi trên thế giới đến với thành phố biển xinh đẹp. Để trở thành một điểm đến ngày càng hấp dẫn với du khách, Đà Nẵng đã khởi động hành trình phát triển mới - xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người Đà Nẵng nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao.