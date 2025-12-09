Sự kiện hiến máu Dòng máu Lạc hồng lần 2 của sinh viên NEU đã quay trở lại với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn

(Ngày Nay) - Ngày 27 - 28/11/2025, chương trình “Dòng Máu Lạc Hồng” lần 2 năm 2025 do Đội Sinh viên Tình nguyện Đại học Kinh tế Quốc dân dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên và cộng đồng quan tâm tham gia.

Tiếp nối thành công của Dòng Máu Lạc Hồng lần 1 năm 2025, chương trình lần 2 đã quay trở lại với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia vì cộng đồng – một trong những giá trị đẹp được gìn giữ tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngày hội năm nay ghi nhận lượng người tham gia vượt kỳ vọng, tạo nên không khí sôi nổi nhưng vẫn trật tự, đảm bảo quy trình hiến máu an toàn, khoa học. Sự góp mặt đông đảo của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã một lần nữa khẳng định tinh thần “tương thân tương ái” – nét đẹp truyền thống mà nhà trường luôn hướng tới trong các hoạt động cộng đồng.

“Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”

Mỗi giọt máu được trao đi là một nhịp đập của yêu thương - nơi sự sống được nối dài, nơi niềm tin và lòng nhân ái hòa chung một dòng chảy. Hiến máu không chỉ là hành động sẻ chia, mà còn là cách chúng ta gửi đi một phần trái tim mình - để ai đó, ở đâu đó, vẫn được tiếp tục sống, mỉm cười và hy vọng. Thông điệp này đã được lan tỏa mạnh mẽ thông qua hoạt động truyền thông trước – trong – sau sự kiện, tạo hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng sinh viên trong và ngoài trường.

Ngày hội được bố trí theo quy trình chuẩn của ngành y tế, kết hợp với sự hỗ trợ của đội ngũ tình nguyện viên được đào tạo bài bản. Các khu vực check-in, khám sàng lọc, hiến máu và nhận quà được sắp xếp khoa học, giúp người tham gia có trải nghiệm thuận lợi, nhanh chóng và an toàn.

Ngoài ra, nhiều hoạt động bên lề như khu vực chụp ảnh, gian hàng truyền thông, minigame tương tác đã góp phần tạo không khí trẻ trung, sôi nổi nhưng vẫn giữ đúng bản chất nhân văn của chương trình.

Ngày hội hiến máu Đại học Kinh tế Quốc dân - Dòng Máu Lạc Hồng lần 2 năm 2025 khép lại với nhiều cảm xúc và dấu ấn tốt đẹp. Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành, các tình nguyện viên và toàn thể người tham gia.

Chương trình hứa hẹn sẽ tiếp tục được mở rộng quy mô trong những năm tiếp theo, trở thành hoạt động nhân đạo tiêu biểu của cộng đồng sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.