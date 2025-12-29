Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam

(Ngày Nay) - Tối 28/12, tại Trường Đại học Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026), tuyên dương các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025.

Tại chương trình, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết chia sẻ, năm học 2024 - 2025, 1.178 cá nhân tiêu biểu và tập thể xuất sắc đã được tuyên dương trong các phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương.

Mỗi gương mặt được vinh danh hôm nay là minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và tinh thần học tập, sáng tạo không ngừng; với hàng trăm thành tích cấp quốc gia, quốc tế, công trình khoa học giá trị và những câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng, góp phần tiếp nối truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, với vai trò là tổ chức hạt nhân của phong trào sinh viên, nơi hội tụ trí tuệ, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ động ban hành nhiều chương trình, hoạt động đồng hành với sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên.

Đặc biệt trong số đó là Chương trình “Đồng hành cùng sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ”, với mục tiêu, lộ trình rõ ràng và cam kết kết quả cụ thể: trong năm 2026 sẽ hỗ trợ 1.000 bài báo khoa học của sinh viên được công bố quốc tế; tổ chức ít nhất 20 hoạt động học thuật trọng tâm gắn với 11 nhóm công nghệ chiến lược; xây dựng kho học liệu số với 5.000 đầu mục tài liệu trên Cổng thông tin Sinh viên với khoa học, công nghệ; đồng thời thu hút tối thiểu 500 thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ trẻ và nhà khoa học trẻ tham gia đồng hành, cố vấn.

Đây sẽ là giải pháp tiên phong, tác động sâu rộng vào quá trình chuẩn bị nhân lực tiền đề trong các lĩnh vực mũi nhọn của quốc gia, góp phần hình thành đội ngũ trí thức trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn cao và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nói về hành trình phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Bùi Lê Phương Anh, sinh viên Trường Đại học Hàng Hải cho biết, mục tiêu học tập và nghiên cứu của bản thân không chỉ dừng lại trong phạm vi trong nước. Bên cạnh việc công bố các bài viết trên những tạp chí chuyên ngành uy tín tại Việt Nam nhằm củng cố nền tảng lý luận, Phương Anh chủ động trau dồi ngoại ngữ và chuyên môn để đáp ứng các tiêu chí khắt khe của các tạp chí quốc tế.

Theo Phương Anh, những trải nghiệm tích lũy từ các hội thảo quốc tế không chỉ là thành tích trên hồ sơ mà còn là minh chứng cho thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần cầu thị, qua đó thể hiện hình ảnh sinh viên Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập.

Chia sẻ tại chương trình, Trần Quang Việt, học sinh Trường Trung học phổ thông Hưng Yên (danh hiệu “Học sinh 3 tốt”) cho biết, em luôn ý thức rõ trách nhiệm và lý tưởng sống ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Việt không ngừng nỗ lực trong học tập và sáng tạo, coi mỗi đề tài, mỗi sản phẩm là cách người trẻ góp sức hiện thực hóa tinh thần đột phá phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Huy chương Vàng Cuộc thi Khoa học kỹ thuật, phát minh và sáng chế quốc tế INTARG 2025 tại Ba Lan là minh chứng cho quá trình rèn luyện bền bỉ của em.

Năm học 2024-2025, Hội Sinh viên Việt Nam tuyên dương 520 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 60 tập thể Sinh viên 5 tốt tiêu biểu; 440 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, 36 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”. Đồng thời, 117 sinh viên được trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, phần thưởng cao quý của Hội Sinh viên Việt Nam dành cho cán bộ Hội, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Hội.