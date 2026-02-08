Tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị kỹ lưỡng công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế thực hiện thường trực 4 cấp, 24/24 giờ.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế thực hiện thường trực 4 cấp, 24/24 giờ.

Ngày 8/2, Bộ Y tế đã gửi công văn yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ, ngành tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Để bảo đảm tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị y tế thực hiện thường trực 4 cấp, 24/24 giờ: trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính/hậu cần và trực bảo vệ/tự vệ. Niêm yết danh sách cán bộ trực tại các khoa, phòng.

Các cơ sở y tế tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị cho người bệnh: Chủ động bảo đảm nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế; bố trí giường bệnh, phương tiện phục vụ thu dung, điều trị và cấp cứu, tập trung tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, các cơ sở y tế thu dung, điều trị kịp thời các bệnh truyền nhiễm thường gặp mùa Đông-Xuân, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.

Bộ Y tế cũng yêu cầu xây dựng phương án đáp ứng tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trên địa bàn: chuẩn bị sẵn sàng phương án cấp cứu tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm; tổ chức thăm hỏi và tổ chức đón Tết cho người bệnh còn điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, chú ý đối tượng người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách.

Bộ Y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị và thực hiện thường trực của một số bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết…

PV
cấp cứu tết nguyên đán tai nạn

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng thống Trump gây tranh cãi khi đăng video liên quan ông Obama
Tổng thống Trump gây tranh cãi khi đăng video liên quan ông Obama
(Ngày Nay) - Một đoạn video mang tính miệt thị chủng tộc do Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama bị gán khuôn mặt lên hình ảnh linh trưởng trong rừng, đã bị xóa vào ngày 6/2 sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.
Tiêm vaccine cúm khi mang thai không làm tăng nguy cơ tự kỷ
Tiêm vaccine cúm khi mang thai không làm tăng nguy cơ tự kỷ
(Ngày Nay) - Theo phóng viên tại Tel Aviv, một nghiên cứu quy mô lớn tại Israel cho thấy việc tiêm vaccine cúm trong thời kỳ mang thai không làm tăng nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em, qua đó bác bỏ các thông tin sai lệch và lo ngại kéo dài nhiều năm qua liên quan đến an toàn của vaccine đối với phụ nữ mang thai.