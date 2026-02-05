Booking.com gợi ý 7 trải nghiệm Tết độc đáo trên khắp Việt Nam

(Ngày Nay) - Khi du khách có xu hướng tìm kiếm những hành trình mang đậm dấu ấn cá nhân trong năm 2026 thay vì đi theo những lịch trình có sẵn như “công thức”, Tết trở thành khoảng thời gian lý tưởng để khách du lịch có những trải nghiệm khám phá văn hóa bản địa sâu sắc nhất. Không chỉ là những màn pháo hoa tưng bừng hay chợ hoa rực rỡ sắc màu, Tết còn phản ánh bức tranh văn hóa đa sắc của người Việt thông qua các lễ thức truyền thống, tín ngưỡng ngàn đời và phong tục địa phương độc đáo.

Với những ai muốn có những trải nghiệm trọn vẹn, kỳ nghỉ này còn mang đến cơ hội kết nối sâu sắc với văn hóa bản địa, từ chuyến hành hương ở phương Nam đến ngôi làng đá 1.200 năm tuổi ở miền núi phía Bắc.

Lễ canh thức thầm lặng tại Côn Đảo

Trong khi người dân khắp nơi rộn ràng đếm ngược với những màn pháo hoa rực rỡ, đêm giao thừa tại Côn Đảo lại có phần yên ắng hơn. Vào đêm Giao thừa, nơi này trở thành “hòn đảo của những ngọn nến”, và đó cũng là lúc người dân tập trung tại Nghĩa trang Hàng Dương để tưởng nhớ và tri ân các vị anh hùng dân tộc. Từ 10 giờ đêm đến rạng sáng, du khách có thể hòa mình vào dòng người lặng lẽ trong làn khói hương và ánh nến lung linh để trải nghiệm một nghi lễ trang nghiêm, đẹp đẽ, khắc sâu truyền thống về lòng biết ơn của dân tộc bên cạnh sự náo nhiệt của lễ Tết.

Bạn có thể đặt trước tour khám phá Nhà tù Côn Đảo trước khi tham dự lễ canh thức để hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của hòn đảo.

Tết ăn than của người Giẻ Triêng (Quảng Ngãi)

Ở Tây Nguyên, đồng bào Gié Triêng chào năm mới bằng cách phủ than lên nhau. Các nam thanh niên sẽ lên rừng, đốt than và cõng than về nhà, rồi trộn và tung lên người dân làng với niềm tin rằng càng nhiều than trên người thì sẽ càng gặp nhiều may mắn suốt cả năm. Đây là nghi lễ vừa vui nhộn, vừa mang tính cộng đồng sâu sắc.

Du khách có thể nhờ khách sạn nơi mình lưu trú sắp xếp tour trekking làng Kon K’tu để gặp gỡ cộng đồng Bahnar và Gié Triêng và tìm hiểu sự khác biệt trong phong tục Tết của đồng bào nơi đây.

Lễ Thướng Tiêu (lễ dựng nêu) ngày Tết ở Đại nội Huế

Ở cố đô Huế, ngày Tết được bắt đầu bằng nghi thức dựng nêu đúng theo nghi lễ truyền thống của triều Nguyễn. Bên trong Đại nội, các vệ binh mặc lên mình trang phục của triều đình vào thế kỷ 19 và tiến hành Lễ dựng cây nêu - một cây tre cao vút, với niềm tin nó có thể xua đuổi tà ma. Nghi lễ này đánh dấu kỳ nghỉ Tết của cả hoàng cung chính thức bắt đầu và mang đến cho du khách cái nhìn hiếm hoi về những nghi thức cung đình xưa. Nghi lễ đặc biệt này cũng chỉ được phục dựng riêng trong dịp Tết.

Câu chuyện Tết qua mâm ngũ quả và những chiếc thuyền hoa rực rỡ ở Cần Thơ

Ở miền Nam, Tết hiện lên qua những câu đối sáng tạo và nếp sống sông nước. Các gia đình chuẩn bị mâm ngũ quả Cầu - Dừa - Đu Đủ - Xoài (nghe giống như Cầu vừa đủ xài); với mong ước một năm mới đủ đầy, sung túc. Vào lúc bình minh, hãy ghé thăm Chợ nổi Cái Răng, ngắm nhìn những chiếc ghe chở đầy hoa Tết biến cả dòng sông thành một vườn hoa di động rực rỡ sắc màu.

Tour chợ nổi và miệt vườn lúc bình minh trên Booking.com thường bao gồm chuyến thăm nhà dân, giúp du khách hiểu rõ hơn về bữa cơm ‘rước ông bà’ ấm cúng trong những ngày đầu năm mới.

Di sản vượt thời gian ở làng đá Cao Bằng

Gần biên giới Trung Quốc, người dân Cao Bằng đón Tết giữa khung cảnh núi non hùng vĩ. Tại làng Khuổi Ky, đồng bào người Tày sinh sống trong những ngôi nhà sàn bằng đá hơn 1.200 năm tuổi. Tết của họ là những câu hát then và những chuyến du xuân tĩnh lặng đến thác Bản Giốc. Không khí Tết nơi đây mộc mạc và bình dị, tách biệt hẳn với sự ồn ào của phố thị.

Nhiều chủ nhà địa phương có dịch vụ dẫn khách đi bộ khám phá động Ngườm Ngao, ngắm nhìn cả không gian hang động được thắp sáng lung linh trong dịp năm mới.

Xem múa lân trong phố cổ Hội An

Múa lân có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng không đâu mang lại cảm giác hoài cổ như ở Hội An. Tiếng trống lân vang vọng khắp các con hẻm nhỏ, len lỏi qua những ngôi nhà tường vàng đã đứng vững suốt hai thế kỷ qua. Giữa các màn biểu diễn, người dân và du khách lại cùng nhau chơi Bài Chòi - một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo ngay trên các con phố nhộn nhịp.

Ghé thăm Hội An dịp Tết Nguyên đán, du khách có thể tham gia lớp học làm đèn lồng, tự tay tạo nên những chiếc đèn lồng với các hình dáng tượng trưng cho sự may mắn như trái đào tiên, mang về một món quà lưu niệm ý nghĩa.

Một thoáng Tết xưa của vùng quê Bắc Bộ ở Làng cổ Đường Lâm

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km, Tết ở Làng cổ Đường Lâm vẫn giữ nguyên những nét truyền thống độc đáo của vùng quê Bắc Bộ xưa. Những ngôi nhà đá ong đỏ rực, cổng làng rêu phong và những bức liễn đối viết bằng mực tàu, khiến du khách như được trở về một vùng ký ức xưa cũ của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Các bậc cao niên trong làng tụ họp uống trà, cúng bái theo truyền thống bao đời, đối lập với không khí sôi động, hối hả của thủ đô.