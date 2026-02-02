Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 1/2/2026 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Gene di truyền là yếu tố chính quyết định tuổi thọ con người (Ngày Nay) - Khoảng 55% sự khác biệt về tuổi thọ giữa các cá nhân trong một quần thể là do gene quyết định, con số này cao hơn đáng kể so với mức ước tính khiêm tốn 10-25% trước đây.

Lý do khiến "Nước Mỹ trên hết" đối mặt nguy cơ trở thành "Nước Mỹ đơn độc" (Ngày Nay) - Chính sách “Nước Mỹ trên hết” dưới thời Tổng thống Donald Trump khiến đồng minh quay lưng và Washington đối mặt nguy cơ trở thành siêu cường đơn độc.

Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO (Ngày Nay) - Tối 31/1 tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (Lâm Đồng), Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi (Công ty TNHH Nghệ thuật Số Bảy) ra mắt Dự án âm nhạc Phố Bên Đồi (Phố Bên Đồi Music Project) và khai mạc chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng. Đây là hoạt động thực hiện các cam kết quốc tế khi Đà Lạt (cũ) khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực Âm nhạc vào năm 2023.

Campuchia mở chiến dịch quy mô truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến (Ngày Nay) - Tổng cục Công an quốc gia Campuchia ngày 31/1 thông báo lực lượng chức năng nước này đã mở một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến tại thành phố Bavet ở tỉnh Svay Rieng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xem xét cả 3 phương thức công tư với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam (Ngày Nay) - Chiều 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo; trực tuyến với 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.

Tổng Bí thư: Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp (Ngày Nay) - Tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại, trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền.

Cận cảnh phòng học “5 sao” tại trường liên cấp chuẩn quốc tế đầu tiên vùng biên giới Điện Biên (Ngày Nay) - Bên cạnh các môn văn hóa cơ bản, học sinh vùng biên giới Si Pa Phìn (Điện Biên) sẽ được tiếp cận chương trình giáo dục toàn diện Đức – Trí – Thể – Mỹ…tại ngôi trường khang trang chuẩn 5 sao khánh thành ngày 31/1/2026. Ngôi trường được xây dựng thần tốc trong hơn 5 tháng bởi liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6.

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi một số quy định về bảo vệ môi trường (Ngày Nay) - Nghị định số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi một số điều Nghị định số 08/2022 theo hướng phân cấp lại cơ quan xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng.