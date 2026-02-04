Tăng cường phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh

(Ngày Nay) - Ngày 04/02, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, với sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), đã khởi động dự án “Tăng cường hiệu quả mô hình phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh, giai đoạn 2025 - 2027.”

Dự án được triển khai thông qua sự hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Trợ giúp Xã hội Quảng Ninh, cùng các cơ quan đối tác ở cấp trung ương và địa phương.

Sự kiện khởi động được tổ chức tại phường Hạ Long, với sự tham gia của gần 80 đại biểu từ các bộ ngành trung ương, chính quyền các cấp tỉnh, xã, các đối tác phát triển, các tổ chức xã hội và các cơ quan truyền thông. Dự án thể hiện sự cam kết chung trong việc củng cố hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái theo cách tiếp cận lấy người bị bạo lực làm trung tâm, điều phối liên ngành và bền vững tại địa phương.

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn là một vấn đề nghiêm trọng về quyền con người và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Theo Điều tra quốc gia lần 2 về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019, gần 63 phần trăm phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực thể chất, tình dục, tinh thần, kinh tế hoặc các hành vi kiểm soát do chồng hoặc bạn tình gây ra trong đời. Tuy nhiên, hơn 90 phần trăm người bị bạo lực không tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào và một nửa không chia sẻ trải nghiệm bạo lực của mình với bất kỳ ai.

Từ năm 2017, Quảng Ninh đã là đối tác quan trọng trong việc triển khai thành công các sáng kiến do KOICA hỗ trợ tài chính và UNFPA cùng đóng góp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính thông qua các dự án như Dự án giai đoạn I 2018 đến 2021 và các giai đoạn bắc cầu. Những nỗ lực này đã đặt nền móng vững chắc cho cách tiếp cận đa ngành, toàn diện nhằm giải quyết bạo lực giới tại địa phương.

Một trong những kết quả quan trọng của dự án giai đoạn 1 là việc thành lập và vận hành Trung tâm dịch vụ một cửa OSSC, Ngôi Nhà Ánh Dương, nơi cung cấp các dịch vụ tích hợp, thiết yếu, lấy người bị bạo lực làm trung tâm từ năm 2020. Đặc biệt năm 2021, tỉnh Quảng Ninh cũng đã xây dựng và ban hành cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và xâm hại tình dục trẻ em, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lĩnh vực y tế, xã hội, tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật.

Tính từ tháng 4 năm 2020 đến hết năm 2025, đã có 1.254 người trong và ngoài tỉnh bị bạo lực nhận được sự hỗ trợ của Ngôi nhà Ánh Dương thông qua gần 24.000 cuộc gọi đến đường dây nóng 1800 1769 và các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp, cho thấy tác động rõ rệt của mô hình cũng như cam kết lâu dài của tỉnh trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới.

Tiếp nối và phát huy những thành tựu đã đạt được, dự án giai đoạn 2025 đến 2027 tiếp tục củng cố và tăng cường hiệu quả mô hình toàn diện của Quảng Ninh. Với sự hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính của UNFPA, dự án tăng cường cung cấp các dịch vụ lấy người bị bạo lực làm trung tâm, bao gồm ứng phó với các hình thức bạo lực mới nổi như bạo lực giới có sử dụng công nghệ. Đồng thời, dự án nhấn mạnh vào công tác phòng ngừa thông qua việc giải quyết các chuẩn mực giới có hại, tăng cường sự tham gia của thanh niên, thúc đẩy môi trường làm việc an toàn cho phụ nữ và nâng cao hiệu quả triển khai cơ chế phối hợp liên ngành trong bối cảnh phát triển thông thường và trong tình huống khẩn cấp.

Phát biểu tại lễ khởi động dự án, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đòi hỏi hệ thống pháp luật vững chắc ở các cấp, các dịch vụ phối hợp hiệu quả, đội ngũ cán bộ tuyến đầu được đào tạo bài bản cùng với cam kết chính trị và tài chính bền vững. Thông qua sự hợp tác với KOICA và tỉnh Quảng Ninh, UNFPA đang hỗ trợ các giải pháp dựa trên bằng chứng và lấy người bị bạo lực làm trung tâm, đảm bảo người bị bạo lực có thể tiếp cận kịp thời, toàn diện và được tôn trọng nhân phẩm khi họ cần nhất”,

Dự án góp phần thực hiện cam kết toàn cầu của UNFPA về việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội lấy người hưởng lợi làm trung tâm và nhạy cảm giới. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức xã hội, UNFPA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, chính sách và các mô hình dựa trên bằng chứng nhằm góp phần đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh được sống an toàn, không có bạo lực và sợ hãi.