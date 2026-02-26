Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25/3/2026

(Ngày Nay) - Sáng 26/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút, quyết định thành công của cuộc bầu cử sắp tới.

Hội nghị đã nghe Báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả công tác chuẩn bị bầu cử; nghe báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số bộ, địa phương về tình hình triển khai và dự kiến công việc trong thời gian tới. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về một số vấn đề cần quan tâm, hướng dẫn, giải đáp để tháo gỡ vướng mắc nhằm thực hiện thống nhất.

Công tác chuẩn bị được thực hiện kịp thời, bài bản, chu đáo

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được thực hiện kịp thời, bài bản, chu đáo. Hội đồng Bầu cử quốc gia với tinh thần làm việc xuyên Tết, xuyên đêm, bảo đảm đúng mốc thời gian theo luật định. Đặc biệt, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14/2/2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; được Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao trong chỉ đạo kịp thời, bài bản, đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương đã làm tốt công tác hiệp thương để có danh sách cụ thể; hoan nghênh các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương theo sự phân công; đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các tỉnh, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử. Các công việc được tiến hành đồng bộ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bám sát hướng dẫn và mốc tiến độ, nhiều nội dung thực hiện sớm.

Công tác chuẩn bị tại các địa phương được triển khai bài bản. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được triển khai sớm và phủ kín toàn địa bàn. Việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử được xây dựng theo kế hoạch, rõ lộ trình, chủ động xây dựng các phương án cho địa bàn đặc thù (dân cư đông và biến động; có nhiều trường đại học, bệnh viện lớn, khu công nghiệp, bến cảng; địa bàn vùng sông nước, kênh rạch; số lượng người tạm trú, sinh viên, lao động theo ca lớn...); phương án tổ chức bầu cử sớm.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chú trọng chất lượng; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khiếu nại, tố cáo giảm, chưa phát sinh vụ việc phức tạp.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ còn một số vấn đề đặt ra như: Một số nơi còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định. Việc tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số, công nhân làm việc theo ca còn chưa sâu. Một số địa phương gửi báo cáo còn chậm, chưa cập nhật khi Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị; một số địa phương gửi nhiều văn bản yêu cầu giải đáp như đã có trong các văn bản hướng dẫn...

Nhìn lại cuộc bầu cử năm 2021, Chủ tịch Quốc hội nêu ra 5 bài học kinh nghiệm để các địa phương lưu ý thực hiện.

Thứ nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định, bảo đảm cho thành công của cuộc bầu cử.

Thứ hai, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử; sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan, tạo sự thống nhất, thông suốt.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến mọi người dân, hình thức đa dạng. Bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử.

Thứ tư, thực hiện tốt quy trình nhân sự; từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Thứ năm, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế để an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử; kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Tuyệt đối không được chủ quan

Đánh giá đến nay chúng ta cơ bản có sự chuẩn bị tốt, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là công việc.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, mới nhất là Kết luận số 03 ngày 22/2/2026 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 62 ngày 11/11/2025 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cùng với đó là tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai; rà soát chính xác danh sách cử tri, không để sai sót quyền bầu cử; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; không để các đối tượng lợi dụng chống phá.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; công bố kết quả bầu cử đúng thời hạn, chậm nhất là ngày 25/3/2026 theo luật định. Lưu ý càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến, ngày 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc, sau đó Hội đồng nhân dân các địa phương sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất. Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đang chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất về công tác nhân sự và các nội dung thông qua ở kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, hoàn thành tổng kết, xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất quan tâm để chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử. Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu: Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia tin tưởng, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; cùng sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của toàn dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thành công tốt đẹp.