Trung tâm Thông tin UNESCO Việt Nam tham dự Bett UK 2026: Ấn tượng từ sự kiện EdTech toàn cầu

Đoàn đại biểu từ Trung tâm Thông tin UNESCO (Việt Nam) đã tham dự Bett UK 2026 - triển lãm công nghệ giáo dục hàng đầu thế giới diễn ra tại Trung tâm Hội nghị ExCeL London từ 21 - 23/1/2026. Sự hiện diện của đoàn Việt Nam đã góp phần vào bức tranh đa dạng quốc tế của sự kiện, nơi các ý tưởng đổi mới được trao đổi để thúc đẩy giáo dục số bền vững. Chuyến đi mang lại cái nhìn toàn diện về xu hướng toàn cầu, mở ra cơ hội áp dụng thực tiễn tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Bett UK 2026 thu hút hơn 37.000 đại biểu từ hơn 120 quốc gia, khẳng định vị thế là diễn đàn toàn cầu hàng đầu về đổi mới giáo dục số. Đáng chú ý, sự kiện chứng kiến sự tham gia đông đảo của học sinh, sinh viên và người trẻ, với chính sách miễn phí vé vào cửa dành cho trẻ em và học sinh, cùng các khu vực chuyên biệt như SEND Village tập trung vào học tập hòa nhập và Esports @ Bett mang đến trải nghiệm thực hành giáo dục qua trò chơi điện tử. Những không gian này không chỉ khuyến khích sự tham gia của thế hệ trẻ mà còn giúp họ tiếp cận trực tiếp các công nghệ tiên tiến, từ AI đến công cụ học tập tương tác, góp phần nuôi dưỡng kỹ năng tương lai.

Là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 1985, Bett UK mang giá trị to lớn với hơn 700 nhà triển lãm, khoảng 400 diễn giả quốc tế và hàng trăm giờ nội dung CPD được công nhận, tập trung vào chủ đề “Create the Future” (Kiến tạo tương lai). Sự kiện nhấn mạnh chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cá nhân hóa trải nghiệm học tập, an toàn thông tin và sức khỏe tâm lý cho cả người dạy lẫn người học. Các khu trưng bày được tổ chức khoa học, bao gồm phần cứng, phần mềm giáo dục, công cụ quản lý, giải pháp hỗ trợ học tập và các ứng dụng AI tiên tiến, giúp người tham gia dễ dàng khám phá và áp dụng.

Báo chí Anh đưa tin rộng rãi về sự kiện, nhấn mạnh vai trò của Bett UK trong việc thúc đẩy EdTech thực tiễn. Tech & Learning ghi nhận các giải pháp được trình bày đều mang tính ứng dụng cao, giải quyết trực tiếp những thách thức của lớp học hiện đại. Relocate Magazine mô tả Bett 2026 như một không gian “học tập không giới hạn”, nơi chuẩn bị cho học sinh tương lai AI mà vẫn chú trọng phát triển kỹ năng con người. Bộ Giáo dục Anh công bố đầu tư thêm 23 triệu bảng cho chương trình thử nghiệm EdTech, đồng thời Hội đồng Châu Âu giới thiệu khung đánh giá AI và công nghệ giáo dục nhằm nâng cao độ tin cậy và chất lượng hệ thống học tập số.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Trung tâm Thông tin UNESCO từ Việt Nam đã thực hiện một số cuộc phỏng vấn nhằm ghi nhận cảm nhận và bài học từ các đại biểu Việt Nam tham dự.

Chị Bùi Hải My, Giảng viên Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Sự kiện mang đến cho tôi cảm giác mở mang và choáng ngợp trước mức độ quan tâm và sự phát triển không ngừng của giáo dục hiện đại. Các giải pháp mới tập trung mạnh mẽ vào an toàn thông tin cũng như sức khỏe tâm lý của cả người dạy và người học. Nhiều công cụ đã giúp hóa giải những lo ngại trước đây về tính giáo điều trong giảng dạy, thông qua phần mềm hỗ trợ tâm lý, phản hồi điều chỉnh kịp thời và các ứng dụng giảm tải công việc cho giáo viên trong thời đại công nghệ bùng nổ. Điều này khiến tôi nhận thấy việc dạy và học ngày càng trở nên thú vị, tri thức ngày càng hấp dẫn hơn.”

Ông Trần Văn Vui, Trưởng Phòng Nghiên cứu và Hợp tác Phát triển Học viện Viettel, bày tỏ: “Tham dự Bett UK 2026 - một trong những sự kiện công nghệ giáo dục quy mô lớn nhất thế giới - tôi thực sự ấn tượng trước tốc độ đổi mới và tầm ảnh hưởng toàn cầu của giáo dục số. Sự kiện quy tụ hơn 35.000 người từ hơn 130 quốc gia, với hơn 600 gian hàng trưng bày giải pháp tiên tiến và hơn 400 diễn giả chia sẻ tầm nhìn tương lai. Điểm nổi bật là sự hiện diện mạnh mẽ của AI trong việc cá nhân hóa nội dung học tập, tự động đánh giá năng lực và hỗ trợ quyết định chuyên môn cho giảng viên."

Từ trải nghiệm này, ông Vui rút ra ba định hướng thiết thực cho Học viện Viettel: "Trước hết, việc đẩy mạnh số hóa học liệu để xây dựng kho học liệu số phong phú và đa dạng, sẵn sàng phục vụ mọi đối tượng học viên, sẽ tạo tiền đề vững chắc cho tương lai học tập số và là nguồn tri thức dành cho hàng vạn người học. Thứ hai, xây dựng và duy trì môi trường học tập số thường xuyên, không chỉ phục vụ giảng dạy mà còn thúc đẩy giao tiếp, phản hồi và tương tác liên tục giữa học viên và giảng viên, là yếu tố then chốt nâng cao chất lượng đào tạo, tạo môi trường học tập suốt đời để đáp ứng công việc tốt hơn. Cuối cùng, phát triển năng lực đội ngũ giảng viên nội bộ trở thành các chuyên gia huấn luyện chuyên nghiệp, có khả năng khai thác hiệu quả các công cụ số và dẫn dắt người học trong hành trình học tập liên tục, qua đó sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho Học viện trong kỷ nguyên số."

Ông Trần Hùng Phong, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Singapore, nhận định: “Bett UK là một trong những triển lãm giáo dục uy tín nhất thế giới, thể hiện rõ các xu hướng quan trọng của giáo dục tương lai. Việc phân khu trưng bày khoa học giúp người tham quan dễ dàng tiếp cận các giải pháp phần cứng, phần mềm, quản lý và hỗ trợ người học, trong đó AI nổi lên như một công cụ then chốt phục vụ giáo viên, học sinh và nhà quản lý. Đặc biệt, các nhà phát triển phần mềm ngày càng chú trọng đến trải nghiệm cá nhân hóa, bao quát hầu hết các khía cạnh mà một nhà quản lý giáo dục quan tâm."

Ông Hùng Phong cho biết thêm: "Dù một số giải pháp chưa thể áp dụng ngay tại trường Cao đẳng dạy nghề Việt Nam - Singapore, nhưng chúng đã định hình nhận thức và định hướng chiến lược cho cơ sở giáo dục trong 3–5 năm tới. Tôi đặc biệt ấn tượng với các phiên thảo luận của Google for Education. Trường chúng tôi đang sử dụng Google Workspace nhưng mới khai thác được khoảng 10% tiềm năng. Qua Bett UK 2026, tôi nhận thấy cơ hội lớn trong việc tận dụng big data để hỗ trợ học tập tự chủ, đánh giá thời gian thực, soạn bài bằng AI và quản trị quá trình đào tạo hiệu quả hơn. Đây là xu hướng tất yếu mà nhà trường cần theo đuổi và kết nối sâu hơn với các đối tác công nghệ quốc tế.”

Với giá trị vượt trội trong việc kết nối cộng đồng giáo dục toàn cầu, cung cấp công cụ thực tiễn và truyền cảm hứng đổi mới, Bett UK không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là cơ hội vàng để các nhà giáo dục, học sinh và sinh viên Việt Nam tiếp cận tương lai EdTech, giúp mở rộng mạng lưới, cập nhật xu hướng và mang về những bài học quý giá cho hệ thống giáo dục nước nhà.