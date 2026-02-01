Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO

(Ngày Nay) - Tối 31/1 tại phường Xuân Hương- Đà Lạt (Lâm Đồng), Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi (Công ty TNHH Nghệ thuật Số Bảy) ra mắt Dự án âm nhạc Phố Bên Đồi (Phố Bên Đồi Music Project) và khai mạc chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng. Đây là hoạt động thực hiện các cam kết quốc tế khi Đà Lạt (cũ) khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực Âm nhạc vào năm 2023.
Tiếp tục sáng tạo, thực hiện cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO

Chương trình biểu diễn âm nhạc cộng đồng sân khấu mở chào Tết 2026 gồm 43 tiết mục độc tấu, hòa tấu các loại nhạc cụ như hòa tấu đàn tranh- violin, hòa tấu piano- guitar, sáo ngũ cung, violin các tác phẩm trong nước, quốc tế. Hầu hết người biểu diễn đều là các cháu thiếu nhi cùng nhiều nghệ sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên ngành âm nhạc...

Bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội cho biết Đà Lạt là thành phố đầu tiên của Việt Nam tham gia vào Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO (UCCN) ở lĩnh vực Âm nhạc. Bất cứ ai đến Đà Lạt cũng ấn tượng bởi thiên nhiên và con người nơi đây. Để xây dựng thành phố sáng tạo, phải có những con người sáng tạo, tài năng. Tất cả hãy kết nối bằng ngôn ngữ âm nhạc, truyền cảm hứng cho giới trẻ ở Lâm Đồng và trong mạng lưới các thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO…

Giám đốc Không gian sáng tạo Phố Bên Đồi Nguyễn Trung Hiền cho biết, chương trình Phố Bên Đồi Open Stage (sân khấu mở) là nơi giao lưu, biểu diễn dành cho cộng đồng được tổ chức định kỳ hằng tháng. Ban tổ chức mong muốn kết nối những người yêu âm nhạc, không phân biệt tuổi tác, trình độ và thể loại, hình thức biểu diễn tham gia các buổi biểu diễn, tạo sân chơi cho cộng đồng yêu âm nhạc tại Lâm Đồng. Bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2023, chương đã tạo được sức lan tỏa, tổ chức thành công 18 buổi biểu diễn, thu hút gần 2.000 khán giả; kết nối 8 trung tâm và lớp nhạc (ở Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc cũ). Chương trình cũng kết nối các nghệ sĩ, giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sĩ quốc tế; tạo điều kiện cho hơn 70 học viên biểu diễn 105 tiết mục.

Mặc dù hoạt động đã hơn 2 năm, nhưng các buổi biểu diễn vẫn còn quy mô nhỏ lẻ, thử nghiệm, đến nay dự án mới chính thức ra mắt, thông qua đó gửi gắm mong muốn về việc cần có cơ sở đào tạo về âm nhạc tại các trường đại học địa phương. Đây cũng là một trong những tiêu chí giúp Lâm Đồng thực hiện tốt các cam kết quốc tế khi gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO ở lĩnh vực Âm nhạc…

