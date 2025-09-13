Tăng cường ứng phó ô nhiễm môi trường và đánh bắt trái phép tại Thái Bình Dương

(Ngày Nay) - Bộ Môi trường Panama ngày 12/9 cho biết nước này đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Điều phối Giám sát, Bảo tồn và Bảo vệ Hệ sinh thái Biển và Ven biển thuộc Hành lang biển nhiệt đới phía Đông Thái Bình Dương (CMAR). Không gian sinh thái được nước này chia sẻ với Ecuador, Costa Rica và Colombia, nhằm tăng cường ứng phó với các mối đe dọa như đánh bắt trái phép và ô nhiễm môi trường biển.

Phát biểu cùng ngày tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Môi trường Panama Juan Carlos Navarro cho biết đây là trung tâm liên ngành đầu tiên trong khu vực CMAR. Trung tâm này sẽ góp phần liên kết và điều phối các hoạt động kiểm soát, giám sát trước những thách thức lớn như đánh bắt bất hợp pháp, ô nhiễm biển và suy giảm đa dạng sinh học, đồng thời tăng cường hợp tác liên ngành trong khu vực.

Theo đó, cơ sở mới sẽ cho phép kết nối, chia sẻ và xử lý dữ liệu về giao thông hàng hải, khí tượng, cảnh báo, giám sát và kiểm soát; đồng thời tăng cường liên kết giữa các khu bảo tồn biển với lực lượng an ninh, cơ quan quản lý thủy sản và các đơn vị thuộc ngành hàng hải.

Hành lang biển nhiệt đới phía Đông Thái Bình Dương (CMAR) là một sáng kiến hợp tác xuyên biên giới được khởi động từ năm 2004, với mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững các hệ sinh thái biển của khu vực. CMAR tập trung bảo vệ các khu vực giàu tài nguyên sinh học gồm quần đảo Galápagos của Ecuador, đảo Cocos (Costa Rica), Malpelo và Gorgona (Colombia) cùng với đảo Coiba (Panama).