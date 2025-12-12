Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng bão lũ

(Ngày Nay) - Ngày 11/12, tại UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai), Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn.
Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng bão lũ

Tại xã Phú Mỹ Bắc, Bảo hiểm xã hội đã trực tiếp trao tặng 110 thẻ bảo hiểm y tế người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng bão lũ; đồng thời hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt để địa phương chuyển đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhằm góp phần khắc phục khó khăn trước mắt.

Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế nằm trong kế hoạch vận động xã hội hóa nhằm trao tặng khoảng 40.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi cả nước.

Tại Gia Lai, hơn 2.000 thẻ bảo hiểm y tế (trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng) được huy động từ nguồn đóng góp của các ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

Số thẻ bảo hiểm y tế được vận động sẽ tiếp tục phân bổ về các địa phương trên cả nước từ nay đến ngày 25/12/2025, ưu tiên khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.

