Tăng trưởng kinh tế Canada có dấu hiệu giảm tốc

(Ngày Nay) - Cá cược qua mạng nở rộ và dòng tiền cược từ trong nước đang ồ ạt chảy ra nước ngoài tác động không nhỏ đến nền kinh tế nói chung. Ở một góc nhìn khác, nếu các cơ quan chức năng quản lý kiểm soát được dòng tiền và sử dụng để đầu tư để phục vụ an sinh xã hội, phát triển kinh tế sẽ mang lại giá trị rất lớn cho sự phát triển của đất nước.

(Ngày Nay) - Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Đồng thời, Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp thực hiện Kế hoạch này.