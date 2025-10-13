Tập 4 Anh Trai "Say Hi" 2025: Bốn màu sắc âm nhạc đối lập từ Ballad cổ tích, Funk Epic, Y2K

(Ngày Nay) - Sau khi công bố thứ hạng Live Stage 1 và hình thành bốn đội hình mới tại Tập 3 với concept "Chuyến Tàu Định Mệnh - Say Hi", Tập 4 Anh Trai "Say Hi" 2025 chính thức khởi động vòng thi đấu đầu tiên với các nhóm gồm bốn thành viên mang đến bốn màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác biệt.

Cơ chế thi đấu đặc biệt - Chiến thuật đối lập của các đội trưởng lớn

Lượt thi đấu đầu tiên của Live Stage 2 chính thức diễn ra, khán giả được quyền bình chọn hai trong số bốn nhóm, tạo áp lực không nhỏ cho các Anh Trai ngay từ màn mở màn. Đội Negav được hưởng lợi thế khi có được 20 điểm thưởng từ phần đấu giá ở tập trước, tiếp thêm động lực cho cả đội.

Đội trưởng Anh Trai B Ray tiết lộ chiến thuật rõ ràng ngay từ đầu, cho một đội khuấy động không khí, đội còn lại làm bài Ballad buồn để chạm đến cảm xúc sâu lắng của khán giả. Nam rapper tự tin bài hát của mình không phải là bài kết bảng này, mà sẽ như một "bài kết concert". Đội trưởng buitruonglinh áp dụng chiến lược tương tự, đội Anh Trai Negav với ca khúc sôi động mang phong cách Y2K. Đội Anh Trai Karik - Like A Horse: Kỵ sĩ bóng đêm và thiên nga đen trong hành trình chinh phục nỗi sợ.

Đội Anh Trai Karik mang đến tiết mục Like A Horse do Anh Trai Sơn.K đảm nhận vai trò đội trưởng nhóm nhỏ, cùng Anh Trai HUSTLANG Robber, Anh Trai Đỗ Nam Sơn và Anh Trai KHOI VU. Anh Trai Sơn.K được Em Xinh Hoàng Duyên tới trường quay cổ vũ trực tiếp, tiếp sức trước giờ thi đấu. Trước phần trình diễn, Anh Trai HUSTLANG Robber chia sẻ, bản thân cảm thấy rất may mắn khi được các đồng đội lắng nghe những ý tưởng.

Anh Trai Đỗ Nam Sơn giải thích concept bài hát là bốn kỵ sĩ bóng đêm đối mặt với nỗi sợ của chính mình, hướng tới đỉnh vinh quang. Tiết mục còn có sự xuất hiện của hình ảnh thiên nga đen - biểu tượng có ảnh hưởng sâu rộng tới văn học, kinh tế, xã hội và tâm lý con người. Tất cả thành viên đều tham gia sáng tác với sự phân công rõ ràng: Anh Trai Sơn.K viết verse, Anh Trai Đỗ Nam Sơn đảm nhận pre-chorus và outro, Anh Trai KHOI VU sáng tác chorus, còn Anh Trai HUSTLANG Robber phụ trách phần rap.

Ca khúc theo dòng nhạc Kpop Epic kết hợp Funk, mang tính trình diễn cao với vũ đạo khéo léo kết hợp yếu tố Ballet và Dance hiện đại. Do phong cách Kpop đòi hỏi độ chính xác cao, Anh Trai HUSTLANG Robber đã phải dành nhiều thời gian tập luyện vũ đạo - một thử thách không nhỏ với nam rapper. Tạo hình kỵ sĩ với mái tóc vàng dài lãng tử của các thành viên mang yếu tố Futuristic lạ mắt, sử dụng màu bạch kim làm tông màu chủ đạo tạo nên vẻ huyền bí. Sân khấu được đầu tư hoành tráng với mô hình ngựa đen cỡ đại đặt ngay giữa, hơn chục dancer nữ vào vai thiên nga đen nhảy theo phong cách Ballet, tạo cảm giác không gian biểu diễn như một thính phòng.

Đội Anh Trai Negav - Đa Nghi: Chuyến xe thời gian trở về quán net năm 2000

Đội Anh Trai Negav tiếp tục với tiết mục Đa Nghi do Anh Trai Negav dẫn dắt, cùng Anh Trai Cody Nam Võ, Anh Trai Hải Nam và Anh Trai Dillan Hoàng Phan. Anh Trai Negav dí dỏm mời khán giả cùng “đi net” chung, kết bạn Yahoo với nhau để làm quen. Anh Trai Cody Nam Võ cho rằng bài hát này như "chuyến tàu về quá khứ", phù hợp với thế hệ 8x, 9x, đặc biệt là MC Trấn Thành và các Anh Trai Karik, Anh Trai Ngô Kiến Huy. Anh Trai Negav tự tin sẽ không để cho bất kỳ thành viên nào của đội mình phải ra về sớm.

Bốn thành viên như các "boy phố" hòa mình vào các trò chơi quen thuộc của tuổi trẻ trên sân khấu được thiết kế như một game station. Concept lấy cảm hứng từ game Audition, các thành viên mặc trang phục như hóa thân nhân vật trong game, mỗi người một màu sắc riêng. Ca khúc theo phong cách Y2K, hip hop kết hợp R&B đầu thập niên 2000, viết về những cô bạn gái hay đa nghi với các chàng trai. Thật ra, các chàng trai đều chung tình, chỉ "ham vui" với anh em, bạn bè. Anh Trai Dillan Hoàng Phan cho biết mất ba ngày để viết đoạn rap tiếng Việt dài chỉ 15 giây, anh thừa nhận nhịp nhạc nhanh nên gặp khó khăn, đặc biệt là trong việc phát âm. Anh Trai Hải Nam cho thấy khả năng sáng tác khi viết hai câu hát đinh trong bài.

Sân khấu được đầu tư công phu với hình ảnh hoạt hình 3D của cả bốn thành viên được chiếu lên màn hình, đưa các máy chơi game quen thuộc trong quá khứ lên sân khấu. Mỗi thành viên đều có phần hát, nhảy solo và nhảy đôi với nữ dancer chính - TikToker Quỳnh Bei. Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, đáng yêu, như lời trách móc nhẹ nhàng khi bạn gái đa nghi.

Anh Trai Negav chia sẻ, bản thân từng là đội trưởng ở mùa 1 ngay Live Stage 2, nên biết rõ cảm giác và áp lực khi phải cố gắng bảo toàn tất cả thành viên. Anh nhắc lại sự tiếc nuối khi để Anh Trai Nicky và Anh Trai Công Dương phải ra về sớm ở mùa trước, gây ám ảnh đến tận bây giờ.

Đội buitruonglinh - Dẫu Có Đến Đâu: Hoàng tử canh giữ thời gian và câu chuyện tình yêu cảm động

Đội buitruonglinh mang đến màn trình diễn đầy cảm xúc với ca khúc Dẫu Có Đến Đâu do Anh Trai CONGB đảm nhận vai trò đội trưởng nhóm nhỏ, cùng Anh Trai Nhâm Phương Nam, Anh Trai Vương Bình và Anh Trai Lohan. Hình tượng của bốn thành viên là những chàng hoàng tử canh giữ thời gian quý giá của cặp đôi yêu nhau. Phần solo violin của bài được đội trưởng buitruonglinh tự tay đàn, thu âm trực tiếp.

Ca khúc mang đậm màu sắc Ballad, gợi liên tưởng đến các ca khúc nhạc phim Hàn Quốc. Câu chuyện trong bài hát kể về mối tình buồn bị chia cắt bởi nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Chàng trai trong bài hát dành tình yêu cho cô gái vô điều kiện, song cô gái mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo và cuối cùng qua đời. Vì biết mình mang bệnh, cô gái muốn đẩy chàng trai ra xa, không muốn nhìn chàng trai phải đau khổ nhưng anh vẫn muốn đồng hành cùng cô đến những giây phút cuối cùng.

Sân khấu được thiết kế với trục xoay hình đồng hồ cát ngay giữa, biểu tượng cho thời gian trôi qua không thể ngăn cản. Các thành viên mặc trang phục tông trắng tinh khôi, như bước ra từ thế giới cổ tích. Anh Trai CONGB không chỉ là đội trưởng mà còn là "thầy dạy nhảy", phụ trách toàn bộ phần vũ đạo cho các đồng đội. Điệp khúc "Dù hai ta kết thúc như vậy, hay dẫu có đến đâu thì anh vẫn yêu em thôi/ Cầm tay em mãi mãi không rời, cho anh được cùng em bước qua cơn mưa" được thể hiện với cảm xúc sâu lắng. Anh Trai CONGB và Anh Trai Vương Bình có nhiều đoạn lên nốt cao ấn tượng.

Anh Trai CONGB không kiềm được cảm xúc, bật khóc ngay sau khi màn trình diễn kết thúc. Anh chia sẻ, điều khiến mình xúc động nhất chính là tình cảm của tất cả anh em. Anh Trai Vương Bình cũng rơi nước mắt, gửi lời cảm ơn đến đội trưởng vì đã chấp nhận đưa mình vào đội. Anh Trai Nhâm Phương Nam bày tỏ, khi vào trong đội buitruonglinh, anh cảm giác bản thân là "cậu ấm" được cưng chiều, tất cả thành viên đều cố gắng cho mục đích chung.

Đội B Ray - Ba Chìm Bảy Nổi: Góc nhìn khác về những lần “thất bại” trong cuộc sống

Đội B Ray khép lại vòng thi đầu tiên với tiết mục Ba Chìm Bảy Nổi do Anh Trai B Ray đảm nhận vai trò đội trưởng, cùng Anh Trai BigDaddy, Anh Trai OgeNus và Anh Trai Jaysonlei. Trước khi lên sân khấu, Anh Trai B Ray tự tin nói không biết thể loại nhạc này là gì, song chắc chắn đây là bài nhạc chung kết. Đây không phải là bài hát kết bảng này, mà sẽ là bài kết của concert trong tương lai.

Ca khúc nói về cảm xúc "lên xuống" mà người nghệ sĩ phải trải qua trong hành trình theo đuổi đam mê. Có những lúc thành công rực rỡ, cũng có đôi lần vấp ngã đau đớn. Anh Trai B Ray chia sẻ, khi nhận được demo có chủ đề về tình yêu, anh cảm thấy với chủ đề Ba Chìm Bảy Nổi, tất cả các Anh Trai đều có một điểm chung là từng thấy lênh đênh, lận đận. Vì vậy, Anh Trai B Ray muốn mang chính điều này làm niềm tự hào của mình, chứng tỏ bản thân từng đã trải qua những chuyện đau lòng, nên giờ mới có thể vững vàng, tiếp tục theo đuổi ước mơ. Theo anh, đừng đánh giá một người qua thành công của họ, mà hãy nhìn vào cách họ vượt qua thất bại. Nam rapper hứa sẽ đưa cả đội an toàn đi tiếp vào vòng trong.

Các thành viên mặc trang phục tông xanh lá kết hợp đen. Sân khấu được dựng lên giàn giáo lớn, biểu tượng cho những công trình chưa hoàn thành, những hành trình còn đang tiếp tục. Đội hình đã thay đổi hoàn toàn màu sắc của demo ban đầu, chuyển từ đượm buồn sang hào hùng. Bài hát không kể về sự than vãn hay tự ti mà ngược lại - sự tự hào về việc mình tới từ nơi "ba chìm, bảy nổi", từng vấp ngã nên hiện mới vững vàng, mạnh mẽ. Ca khúc thể hiện sự "ngạo nghễ", tự hào về việc chiến thắng chính bản thân, với điệp khúc "Bọn này là thế/ Không phải kẻ xướng ca ngạo nghễ".

Kết quả của lượt thi đấu đầu tiên ở Live Stage 2

Hai đội có điểm số cao nhất ở lượt thi này là đội Anh Trai B Ray và đội Anh Trai Negav. Cả hai đều cho thấy phong cách âm nhạc riêng biệt, sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu cao.

Kết thúc lượt thi đầu của Live Stage 2, bốn tiết mục mang đến các màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Like A Horse là sự kết hợp độc đáo giữa Funk Epic và Ballet nghệ thuật, với hình ảnh thiên nga đen và kỵ sĩ Futuristic tạo nên tầng ý nghĩa sâu sắc về việc đối diện với nỗi sợ hãi. Đa Nghi đưa khán giả trở về tuổi thơ với concept game Audition đầy màu sắc, nhạc Y2K và sự xuất hiện bất ngờ của Em Xinh Pháo Northside. Dẫu Có Đến Đâu chạm đến trái tim khán giả với giai điệu Ballad da diết, câu chuyện tình yêu bi thương . Ba Chìm Bảy Nổi như một bản anthem truyền cảm hứng, biến những vấp ngã thành niềm tự hào với sự kết hợp ăn ý của bốn rapper.

Sân khấu được đầu tư công phu, sự đa dạng trong thể loại âm nhạc cho thấy Anh Trai "Say Hi" 2025 là sân chơi để các nghệ sĩ sáng tạo không giới hạn, dám thử nghiệm những concept mới lạ.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 5 lúc 20h thứ Bảy ngày 18/10 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.