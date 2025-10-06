Anh Trai ‘Say Hi’ 2025 Tập 3: Khởi động hành trình ‘Chuyến tàu định mệnh’ đầy cảm xúc

(Ngày Nay) - Sau màn tranh tài tại Live Stage 1, tập 3 Anh Trai "Say Hi" 2025 chính thức công bố thứ hạng cá nhân và khởi động hành trình mới với concept "Chuyến Tàu Định Mệnh". Bốn đội trưởng được lựa chọn qua cơ chế độc đáo, dẫn dắt 30 Anh Trai bước vào Live Stage 2.

Concept "Chuyến Tàu Định Mệnh - Say Hi": Hành trình đầy bất ngờ

Tập 3 mở màn với concept "Chuyến Tàu Định Mệnh - Say Hi", nơi MC Trấn Thành hóa thân thành "Captain Americano" với trang phục lấy cảm hứng từ phong cách Kingsman lịch lãm. Mỗi Anh Trai xuất hiện mang theo một vật dụng đặc biệt lên tàu cùng phong bì chứa thứ hạng cá nhân từ Live Stage 1.

Mỗi Anh Trai mang lên tàu những vật dụng mang ý nghĩa riêng. Với Anh Trai Thái Ngân, anh mang theo chiếc laptop đầu tiên được mẹ mua cho vào năm lớp mười. Đây là chiếc máy tính 17 năm tuổi đã giúp anh sáng tác, thu âm, tạo ra những ca khúc đầu tiên.

Cơ chế chọn đội và loại thành viên căng thẳng

Thứ hạng Live Stage 1 chính thức được công bố, xác định bốn đội trưởng sẽ dẫn dắt các đội tại Live Stage 2. Anh Trai Karik dẫn đầu, Anh Trai Negav giữ hạng hai, Anh Trai buitruonglinh và Anh Trai B Ray lần xếp hạng ba và bốn. Số lượng thành viên của các đội được thực hiện thông qua việc bốc thăm. Kết quả, đội Anh Trai Karik và đội Anh Trai Negav có bảy thành viên mỗi đội. Đội Anh Trai B Ray và đội Anh Trai buitruonglinh, với tám thành viên mỗi đội. Chuẩn bị cho phần trò chơi chọn thành viên đội gộp thành một liên quân như sau: đội trưởng Anh Trai Negav - đội trưởng Anh Trai B Ray; đội trưởng Anh Trai Karik - đội trưởng Anh Trai buitruonglinh.

Với luật thi đấu Live Stage 2, 30 Anh Trai chia thành bốn đội và tham gia hai lượt đấu. Mỗi đội được chia thành hai nhóm nhỏ, lượt đầu là đấu nhóm bốn thành viên, lượt hai đấu nhóm các thành viên còn lại. Khán giả sẽ bình chọn cá nhân sau mỗi màn trình diễn và bình chọn nhóm sau mỗi lượt đấu. Đội có tổng điểm bình chọn cao nhất sau hai lượt sẽ an toàn, trong khi sáu Anh Trai có điểm bình chọn cá nhân thấp nhất trong ba đội còn lại sẽ dừng chân tại Live Stage 2.

Sau bốn lượt đấu, đội hình chính thức của Live Stage 2 được hoàn thiện. Đội Anh Trai B Ray gồm: Anh Trai Jaysonlei, Anh Trai Phúc Du, Anh Trai RIO, Anh Trai BigDaddy, Anh Trai Thái Ngân, Anh Trai OgeNus, Anh Trai Jey B. Đội Anh Trai Negav có: Vũ Cát Tường, Anh Trai GILL, Anh Trai Cody Nam Võ, Anh Trai Ryn Lee, Anh Trai Hải Nam, Anh Trai Dillan Hoàng Phan. Đội Anh Trai buitruonglinh gồm: Anh Trai CONGB, Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai TEZ, Anh Trai Lohan, Anh Trai Vương Bình, Anh Trai Nhâm Phương Nam, Anh Trai Otis. Đội Anh Trai Karik sở hữu: Anh Trai Bùi Duy Ngọc, Anh Trai Sơn.K, Anh Trai Ngô Kiến Huy, Anh Trai HUSTLANG Robber, Anh Trai KHOI VU, Anh Trai Đỗ Nam Sơn.

Khoảnh khắc “deep talk” - khi 30 Anh Trai cùng nhìn lại ngày đầu tiên

Sau loạt trò chơi sôi nổi, không khí chương trình lắng lại với phần chia sẻ đầy cảm xúc của các Anh Trai.

Từng Anh Trai lần lượt bộc bạch tâm tư, từ sự bỡ ngỡ, dè dặt trong những ngày đầu, đến niềm tự hào và gắn kết sau thời gian đồng hành cùng nhau. Nhiều câu chuyện được kể ra khiến không khí trường quay trở nên lắng đọng: Anh Trai HUSTLANG Robber xúc động khi chia sẻ từng có ý định dừng lại vì cảm thấy “không thuộc về nơi này”, nhưng đã tìm thấy động lực nhờ sự đồng hành của anh em. Anh Trai Cody Nam Võ rơi nước mắt khi kể về việc bà ngoại mất trong lúc nam ca sĩ đang trong quá trình thi, chính các anh em đã động viên đã giúp anh vượt qua nỗi mất mát đó, cố gắng hết mình để bà của mình có thể nhìn anh thành công ở một nơi xa.

Bên cạnh đó, những chia sẻ của Anh Trai Otis, Anh Trai Phúc Du, Anh Trai Hải Nam hay Anh Trai Karik cũng để lại nhiều dư âm - tất cả đều xem Anh Trai “Say Hi” 2025 không chỉ là một cuộc thi, mà là hành trình để trưởng thành, để thấu hiểu và mở lòng hơn với đồng đội. Anh Trai Ngô Kiến Huy chia với anh, việc tham gia chương trình không phải để tranh giành thứ hạng, mà là để kết nối, tìm cảm hứng và tìm lại năng lượng sáng tạo. Anh nhấn mạnh, mỗi Anh Trai đều mang theo một lý do riêng để bước vào hành trình này.

Vũ Cát Tường xem chương trình Anh Trai “Say Hi” 2025 như “dấu mốc tuổi trẻ” trước khi bước sang hành trình mới, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi được các Anh Trai đón nhận và gắn bó như một gia đình. Thái Ngân trải lòng về hành trình không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân, trong khi Anh Trai Negav xem chương trình giống như một “ngôi trường” đặc biệt, nơi anh được học hỏi, làm việc cùng những người mình ngưỡng mộ, kết nối lại năng lượng và tinh thần nghệ sĩ. Lần trở lại này, anh xem đó như cơ hội để “reset” lại bản thân và tri ân tình cảm khán giả đã luôn tin tưởng, yêu thương mình.

Phần chia sẻ khép lại với nhiều cảm xúc, mở ra chặng tiếp theo trong hành trình của 30 Anh Trai. Nếu như các ca khúc ở Live Stage 1 từng tạo nên “địa chấn” trên các bảng xếp hạng nhạc số trong nước và quốc tế khi nhiều bài hát liên tiếp leo top trending, phủ sóng mạng xã hội và khẳng định sức hút của chương trình, thì Live Stage 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ với những màn trình diễn mới, chỉn chu cả, đưa khán giả qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau, mang dấu ấn của Anh Trai “Say Hi”.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 3 lúc 19h thứ Bảy ngày 11/10 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.