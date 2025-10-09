Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 4: Không chỉ trình diễn, Live Stage 2 mang đến sự thay đổi ngoại hình bất ngờ của các Anh Trai

(Ngày Nay) - Sau màn lập đội và đấu giá căng thẳng ở Tập 3, dàn Anh Trai chính thức bước vào Live Stage 2 với tinh thần bứt phá và loạt concept được đầu tư chỉn chủ. Trailer tập 4 hé lộ không khí sôi động tại phòng Say Hi khi các Anh Trai đồng loạt xuất hiện với diện mạo mới, cùng các màn biến hoá từ hoàng tử, bá tước cho đến ninja, mang đến năng lượng tươi mới và những màn “đổi vibe” đầy bất ngờ.

Từ hoàng tử, bá tước đến ninja: dàn Anh Trai mang concept “độc - lạ - chơi hết mình”

Bước vào Live Stage 2, MC Trấn Thành nhanh chóng nhận ra không khí tại phòng Say Hi đã trở nên mới mẻ và đầy năng lượng khi nhiều Anh Trai xuất hiện với diện mạo khác lạ.

Các đội lần lượt chia sẻ về concept mà mình lựa chọn cho vòng này. Anh Trai Vương Bình cho biết đội của anh lấy cảm hứng từ hình tượng “những hoàng tử canh giữ không gian và thời gian”, Anh Trai CONGB giải thích lý do vì sao hoàng tử mà phải “canh giữ” vì ý nghĩa ở đây là “canh giữ thời gian bên cô gái của mình”. Trong khi đó, Anh Trai Phúc Du cũng giới thiệu đội mình với concept “hoàng tử mùa thu - thu âm”. Ở một góc khác, đội Anh Trai buitruonglinh lựa chọn sắc đỏ - đen làm chủ đạo, hóa thân thành những “bá tước”. Nam ca sĩ chia sẻ, trái ngược với vẻ ngoài quý tộc, cả đội sẽ mang lên sân khấu năng lượng bùng nổ và có phần “điên đảo” hơn thường lệ. Nhóm của Anh Trai B Ray lại chọn màu xanh lá làm điểm nhận diện, đội trưởng nhắn gửi “nhẹ nhàng” đến các đội đối thủ còn lại nên dè chừng vì “màu xanh là đi tiếp, đỏ là dừng lại”, được MC Trấn Thành dí dỏm ví như “đèn giao thông”.

Trong khi đó, đội Anh Trai Karik lại mang tinh thần thực tế và hài hước khi tự nhận mình là “những công tước đến từ Thái Lan”, Anh Trai Ngô Kiến Huy chia sẻ thêm rằng nhóm muốn thể hiện hình ảnh “thoại đời hơn, gần gũi hơn”. Đội Anh Trai Negav mang đến nguồn năng lượng trẻ trung và đầy tự tin với slogan: “Tụi em là team Negav - siêu legit, we come to make hits”.

Anh Trai Dillan Hoàng Phan không giấu được sự háo hức khi bày tỏ: “Em muốn lên sân khấu để diễn cho mọi người coi liền”. MC Trấn Thành kể lại một câu chuyện nhỏ phía sau hậu trường, Anh Trai Dillan từng tâm sự rằng cậu ngại nói vì “không giống ai”, và anh đã động viên rằng, chính sự khác biệt ấy mới làm nên nét riêng của mỗi người.

Còn với đội nhỏ của team Anh Trai Negav, Vũ Cát Tường cũng đã bật mí concept mà nhóm sẽ đem đến khán giả ở Live Stage 2 này là “những ninja đầy tổn thương, vượt qua ảo ảnh nhưng vẫn thật bảnh trong từng khung cảnh”.

Đội Anh Trai buitruonglinh thay đổi tên bài hát, tiết lộ “vũ khí bí mật” của nhóm

Trên sân khấu, đội nhỏ của Anh Trai buitruonglinh mang đến ca khúc "Dẫu có đến đâu" - một bản ballad được chính các thành viên tự tin khẳng định đây sẽ là “bài ballad hay không thể chịu nổi, ai nghe cũng phải xúc động rơi nước mắt”. Anh Trai Nhâm Phương Nam chia sẻ rằng ban đầu bài hát có một tên khác là "Đến đâu hay đến đấy", nhưng sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định đổi tên thành "Dẫu có đến đâu" để thể hiện rõ hơn tinh thần và thông điệp của ca khúc. Phần trình diễn mang concept được xây dựng bởi Anh Trai Lohan. Anh chia sẻ cảm hứng của phần trình diễn đến từ chính tựa đề ca khúc, gợi liên tưởng đến không gian và thời gian. Từ đó, nhóm tạo nên hình tượng “những hoàng tử canh giữ thời gian của hai người yêu nhau”, mang màu sắc mộng mơ và sâu lắng. Bốn thành viên cũng bật mí phần solo violin trong bài được chính Anh Trai buitruonglinh thể hiện và thu trực tiếp, góp phần làm tăng chiều sâu cảm xúc cho tiết mục.

Anh Trai Nhâm Phương Nam tiết lộ thêm bản thân cũng có làm bản demo cho bài thi lần này và khi nhận được “thả tim” từ đội trưởng, anh nghĩ rằng bài hát này đã chạm đúng cảm xúc mà cả nhóm tìm kiếm. Nhưng sự thật phũ phàng khi cả hai gặp nhau tại sự kiện, đội trưởng Anh Trai buitruonglinh đã đề nghị anh nên cùng Anh Trai Lohan tiếp tục làm phần concept. Khoảnh khắc xúc động nhất đến từ Anh Trai Vương Bình, khi anh rưng rưng chia sẻ niềm hạnh phúc vì được đội trưởng tin tưởng chọn vào đội, sau thời gian lo lắng vì sợ chưa kịp thể hiện sở trường ballad của mình.

Những concept đa dạng, được đầu tư chỉn chu khiến khán giả thêm háo hức về các tiết mục hoàn toàn mới ở Live Stage 2. Với cơ chế thi đấu khắc nghiệt, khán giả lo lắng và hồi hộp không biết sáu Anh Trai nào sẽ nói lời chia tay đầu tiên với chương trình.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 4 lúc 19h thứ Bảy ngày 11/10 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.