Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc

(Ngày Nay) - Khép lại Live Stage 2 với nhiều cảm xúc khi lần đầu tiên trong lịch sử Vũ Trụ “Say Hi”, 30 Anh Trai cùng nhau bước vào Live Stage 3. Team Anh Trai Negav chiến thắng với Đa Nghi và Ảo Ảnh. Trailer tập 6 giới thiệu concept “Reply 2000”, tái hiện văn hóa Y2K qua âm nhạc, thời trang và tinh thần hoài niệm.
Không khí Live Stage 3 với concept “Reply 2000” mở ra đầy năng lượng và tươi mới khi 30 Anh Trai cùng hội ngộ sau vòng thi trước nhiều cảm xúc. MC Trấn Thành mở đầu buổi trò chuyện bằng câu hỏi về cảm xúc của các nghệ sĩ sau Live Stage 2 và khi bước vào không gian sân khấu hoàn toàn mới.

Anh Trai Lohan cho biết mình rất vui khi vẫn còn được gặp anh Trấn Thành và các Anh Trai ở đây, thích thú trước các trang phục đầy màu sắc của dàn Anh Trai khi mặc theo concept về những năm 2000. Các Anh Trai đều bày tỏ sự vui mừng khi bước vào Live Stage mới với đầy đủ các anh em.

Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc ảnh 1

Concept “Reply 2000” của Live Stage 3 lần này gợi lại những năm đầu thiên niên kỷ, thời kỳ giao thoa giữa thế giới phẳng và thế giới số, khi phong cách Y2K, nhạc pop, và công nghệ bắt đầu định hình một thế hệ mới. Các chi tiết như biển hiệu “HI CINE”, “GAME CENTER”, “PHOTOS”, tủ điện thoại công cộng, bảng hiệu neon và các vạch kẻ đường đặc trưng được sắp đặt tinh tế, gợi lại nhịp sống sôi động và tinh thần sáng tạo của một thế hệ. MC Trấn Thành chia sẻ rằng anh tin chắc các Anh Trai đều có những cảm xúc đặc biệt với thời kỳ này, bởi “đó là giai đoạn có quá nhiều điều chuyển giao”.

Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc ảnh 2
Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc ảnh 3
Tập 6 Anh Trai “Say Hi” 2025: Concept “Reply 2000” đưa các Anh Trai tỏa sáng trong trang phục đầy màu sắc ảnh 4

Khi được MC Trấn Thành hỏi về kỷ niệm những năm 2000, Anh Trai Mason Nguyễn thay mặt Anh Trai Dillan và Anh Trai CONGB kể lại với sự dí dỏm: “Đó là một bước chuyển rất lớn, năm tụi em được sinh ra đời. Đây là lần đầu tiên tụi em được nhìn thấy gu thời trang của thời kỳ đó”.

Bước sang tập 6, cuộc chơi hứa hẹn càng gay cấn hơn khi những đội hình hoàn toàn mới được thành lập. Liệu lần đầu tiên 30 Anh Trai bước vào Live Stage 3 thì luật chơi sẽ có những điều gì thay đổi. Anh Trai nào sẽ nắm giữ vai trò đội trưởng, dẫn dắt các thành viên ở vòng thi đấu tiếp theo?

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 6 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 25/10 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

