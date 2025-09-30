Tập đoàn thời trang nhanh Shein vướng cáo buộc vi phạm hướng dẫn về môi trường

(Ngày Nay) - Tập đoàn thời trang Shein đã không tuân thủ các hướng dẫn quốc tế về nhân quyền và bảo vệ môi trường do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ban hành. Kết luận này được cơ quan giám sát tại Pháp đưa ra ngày 29/9 sau cuộc điều tra chính thức về “gã khổng lồ” thời trang nhanh này.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi 2 nghị sĩ Pháp đệ đơn khiếu nại vào năm 2023, yêu cầu làm rõ các hoạt động thương mại, xã hội và môi trường của Shein. Theo kết quả điều tra, Shein đã không tuân thủ nghĩa vụ minh bạch thông tin sản phẩm với người tiêu dùng theo luật pháp Pháp, đặc biệt là việc không công khai tỷ lệ vật liệu tái chế, quy trình sản xuất hay nguồn gốc của từng công đoạn sản xuất. Ngoài ra, công ty không công bố bản đồ chuỗi cung ứng, cũng như không đưa ra các đánh giá đầy đủ về tác động xã hội - môi trường ngoài số liệu phát thải khí nhà kính.

Cơ quan điều tra kêu gọi Shein công khai kết quả tài chính, cấu trúc vốn và hệ thống quản trị. Dù vậy, báo cáo cũng ghi nhận một số nỗ lực bước đầu của công ty trong việc xây dựng chính sách phát triển bền vững.

Ông Dominique Potier, một trong hai nghị sĩ nộp đơn khiếu nại, nhấn mạnh đây là cuộc điều tra toàn diện nhất từng được một cơ quan công quyền tiến hành về vấn đề này. Dù OECD chỉ ban hành các hướng dẫn mang tính tự nguyện, ông Potier vẫn nêu bật sự cần thiết của việc thực thi nghiêm túc chỉ thị mới của Liên minh châu Âu năm 2024 về trách nhiệm doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phản hồi trước báo cáo, Shein cho biết đã “hợp tác tích cực trong suốt hơn 2 năm, cung cấp nhiều thông tin và vẫn sẵn sàng đối thoại”.

Trước đó, Shein đã bị Pháp phạt hơn 200 triệu USD vì vi phạm luật địa phương. Tại Italy, hãng cũng phải nộp phạt hơn 1 triệu USD do các tuyên bố gây hiểu lầm liên quan đến cam kết bảo vệ môi trường.