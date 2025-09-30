Tập đoàn thời trang nhanh Shein vướng cáo buộc vi phạm hướng dẫn về môi trường

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Tập đoàn thời trang Shein đã không tuân thủ các hướng dẫn quốc tế về nhân quyền và bảo vệ môi trường do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ban hành. Kết luận này được cơ quan giám sát tại Pháp đưa ra ngày 29/9 sau cuộc điều tra chính thức về “gã khổng lồ” thời trang nhanh này.
Tập đoàn thời trang nhanh Shein vướng cáo buộc vi phạm hướng dẫn về môi trường

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi 2 nghị sĩ Pháp đệ đơn khiếu nại vào năm 2023, yêu cầu làm rõ các hoạt động thương mại, xã hội và môi trường của Shein. Theo kết quả điều tra, Shein đã không tuân thủ nghĩa vụ minh bạch thông tin sản phẩm với người tiêu dùng theo luật pháp Pháp, đặc biệt là việc không công khai tỷ lệ vật liệu tái chế, quy trình sản xuất hay nguồn gốc của từng công đoạn sản xuất. Ngoài ra, công ty không công bố bản đồ chuỗi cung ứng, cũng như không đưa ra các đánh giá đầy đủ về tác động xã hội - môi trường ngoài số liệu phát thải khí nhà kính.

Cơ quan điều tra kêu gọi Shein công khai kết quả tài chính, cấu trúc vốn và hệ thống quản trị. Dù vậy, báo cáo cũng ghi nhận một số nỗ lực bước đầu của công ty trong việc xây dựng chính sách phát triển bền vững.

Ông Dominique Potier, một trong hai nghị sĩ nộp đơn khiếu nại, nhấn mạnh đây là cuộc điều tra toàn diện nhất từng được một cơ quan công quyền tiến hành về vấn đề này. Dù OECD chỉ ban hành các hướng dẫn mang tính tự nguyện, ông Potier vẫn nêu bật sự cần thiết của việc thực thi nghiêm túc chỉ thị mới của Liên minh châu Âu năm 2024 về trách nhiệm doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phản hồi trước báo cáo, Shein cho biết đã “hợp tác tích cực trong suốt hơn 2 năm, cung cấp nhiều thông tin và vẫn sẵn sàng đối thoại”.

Trước đó, Shein đã bị Pháp phạt hơn 200 triệu USD vì vi phạm luật địa phương. Tại Italy, hãng cũng phải nộp phạt hơn 1 triệu USD do các tuyên bố gây hiểu lầm liên quan đến cam kết bảo vệ môi trường.

PV
Shein môi trường xử phạt

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Châu Âu thông qua quy định mới nhằm đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nước sạch và bảo vệ môi trường
Châu Âu thông qua quy định mới nhằm đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nước sạch và bảo vệ môi trường
(Ngày Nay) - Ngày 29/9, Hội đồng châu Âu đã thông qua chỉ thị giám sát đất, văn bản pháp lý đầu tiên trên toàn Liên minh châu Âu (EU) nhằm thiết lập khung đánh giá và giám sát tình trạng đất. Đây được coi là bước đi quan trọng, khởi đầu cho mục tiêu đầy tham vọng: đưa toàn bộ đất ở châu Âu về trạng thái khỏe mạnh vào năm 2050, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, duy trì nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường trong dài hạn.
Tập đoàn thời trang nhanh Shein vướng cáo buộc vi phạm hướng dẫn về môi trường
Tập đoàn thời trang nhanh Shein vướng cáo buộc vi phạm hướng dẫn về môi trường
(Ngày Nay) - Tập đoàn thời trang Shein đã không tuân thủ các hướng dẫn quốc tế về nhân quyền và bảo vệ môi trường do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ban hành. Kết luận này được cơ quan giám sát tại Pháp đưa ra ngày 29/9 sau cuộc điều tra chính thức về “gã khổng lồ” thời trang nhanh này.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ tê liệt vì hai phe Dân chủ, Cộng hòa không thể thỏa hiệp
Chính phủ Mỹ có nguy cơ tê liệt vì hai phe Dân chủ, Cộng hòa không thể thỏa hiệp
(Ngày Nay) - Cuộc họp khẩn cấp vào phút chót của Tổng thống Donald Trump và 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của lưỡng viện Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng ngày 29/9 đã kết thúc mà không có sự thỏa hiệp từ bất kỳ bên nào để giữ cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động sau ngày cuối cùng của tháng này.
Bão số 10 đổ bộ, gió giật cấp 14
Bão số 10 đổ bộ, gió giật cấp 14
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 5 giờ sáng 29/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9–10 (75–102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ.
Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga chấp nhận thực tế
Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga chấp nhận thực tế
(Ngày Nay) - Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã kêu gọi Moskva (Moscow) “tỉnh dậy và chấp nhận thực tế”, cho rằng Liên bang Nga chẳng có “gì đáng kể để khoe” về nỗ lực quân sự trong xung đột Ukraine.
Người thân, bạn bè chúc mừng Thùy Dương và huấn luyện viên Ngọc Đợi - Ảnh: Minh Khang
Thùy Dương đăng quang Chuông vàng vọng cổ 2025
(Ngày Nay) -Với 99.58 điểm, Đặng Thị Thùy Dương (1993, TPHCM) đã đăng quang Chuông vàng vọng cổ 2025, vượt qua chuông bạc và chuông đồng là Lê Thị Hà Như (2006, Vĩnh Long) và Vương Quan Trí (2009, An Giang).