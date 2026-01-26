Thabico Group mang giải pháp chế biến sâu đến Gulfood Dubai 2026

(Ngày Nay) -Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ xuất khẩu thô sang nâng cao giá trị gia tăng, Thabico Group chính thức tham dự Gulfood Dubai 2026 – triển lãm thực phẩm và đồ uống quy mô hàng đầu thế giới diễn ra tại Dubai World Trade Centre (UAE).

Sự kiện không chỉ là điểm hẹn giao thương của ngành F&B toàn cầu, mà còn là “cửa ngõ” quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khu vực Trung Đông – thị trường có tiêu chuẩn nhập khẩu đặc thù, nhu cầu lớn và sức mua cao. Với Thabico Group, đây là dấu mốc tiếp theo trong hành trình đưa nông sản Việt bước vào chuỗi cung ứng quốc tế bằng con đường chế biến sâu và tiêu chuẩn hóa.

Từ “bán thô” đến chiến lược “chế biến sâu”

Những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam liên tục tăng trưởng, song bài toán “được mùa mất giá”, chi phí bảo quản, cũng như hạn chế trong khâu chế biến – thương mại hóa vẫn là thách thức lớn. Thabico Group xác định: muốn nông sản Việt đi xa, không thể chỉ dựa vào lợi thế nguyên liệu, mà cần chuyển sang mô hình tạo giá trị bằng công nghệ. Vì vậy, doanh nghiệp tập trung đầu tư các dây chuyền chế biến sâu hiện đại, nhằm kéo dài vòng đời sản phẩm, ổn định chất lượng, tăng tính linh hoạt trong vận chuyển và mở rộng ứng dụng trong ngành đồ uống – thực phẩm.

Tại Gulfood Dubai 2026, Thabico Group không chỉ mang đến những sản phẩm nông sản “để trưng bày”, mà giới thiệu một hệ sinh thái nguyên liệu chế biến công nghệ cao dành cho các nhà sản xuất F&B quốc tế. Danh mục nổi bật bao gồm: các dòng sản phẩm chế biến từ dừa, trái cây nghiền (Puree/NFC), nước ép cô đặc (Concentrate), trái cây cấp đông nhanh (IQF) và sản phẩm sấy thăng hoa (Freeze Dried). Các nhóm sản phẩm này phù hợp cho nhiều mục đích: đồ uống pha chế, nước giải khát, yogurt, kem, bánh kẹo, sốt – topping, thực phẩm dinh dưỡng và nhóm thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Các nguyên liệu chủ lực như dừa, chanh dây, xoài, dứa, thanh long… được kiểm soát chặt từ vùng nguyên liệu đến thành phẩm, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, sản phẩm đạt những chứng nhận quan trọng, trong đó có Halal – “giấy thông hành” cần thiết để mở rộng phân phối vào các thị trường Hồi giáo, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh khi làm việc với các hệ thống nhập khẩu lớn trong khu vực.

Cơ hội vàng tại “cửa ngõ Trung Đông”

Gulfood Dubai được ví như “thế vận hội” của ngành F&B, quy tụ đông đảo doanh nghiệp, nhà mua hàng, nhà phân phối và chuyên gia từ nhiều quốc gia. Việc hiện diện tại sự kiện cho thấy Thabico Group không chỉ sẵn sàng về năng lực sản xuất, mà còn chủ động “bước ra sân chơi lớn” với tư duy cung ứng theo chuẩn toàn cầu: minh bạch nguồn gốc – ổn định chất lượng – giao hàng linh hoạt – đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.

Chia sẻ về định hướng này, Bà Hồ Trúc Lam – Phó Tổng Giám đốc Thabico Group nhấn mạnh: “Việc tham gia Gulfood Dubai không chỉ là cơ hội để Thabico tìm kiếm đối tác thương mại, mà còn là lời khẳng định về chất lượng nông sản Việt Nam. Chúng tôi muốn thế giới thấy rằng, Việt Nam không chỉ có trái cây tươi ngon, mà còn sở hữu công nghệ chế biến hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của các thị trường khó tính như châu Âu hay Trung Đông. Chế biến sâu chính là con đường bền vững để nâng tầm thương hiệu quốc gia.”

Cam kết phát triển bền vững – tạo giá trị cho nông dân và cộng đồng

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Thabico Group đưa thông điệp phát triển bền vững vào chính mô hình vận hành. Doanh nghiệp tăng cường liên kết vùng nguyên liệu, hỗ trợ nông dân canh tác theo chuẩn, thúc đẩy quy trình sản xuất xanh, giảm lãng phí trong chuỗi cung ứng và tối ưu hiệu quả sử dụng nguyên liệu. Định hướng này giúp tạo giá trị lâu dài: nông dân có đầu ra ổn định hơn, khách hàng quốc tế yên tâm về chất lượng – tính tuân thủ, còn nông sản Việt có thêm nền tảng để xây dựng thương hiệu bền vững trên thị trường toàn cầu.

Thông tin gian hàng

Khách tham quan và đối tác có thể ghé thăm gian hàng Thabico Group tại: Khu vực Đồ uống Za’abeel – Sảnh 4 (Za’abeel Hall 4) | Gian hàng số Z4–59, Dubai World Trade Centre, trong thời gian triển lãm 26–30/01/2026.

Về Thabico Group Khởi đầu từ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thanh Bình (Thabico) thành lập năm 2000, đến nay Thabico Group phát triển hệ thống 6 nhà máy trải dài tại Tây Ninh, Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh, cùng các văn phòng đại diện tại Malaysia, Myanmar và Canada. Doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái sản phẩm chế biến sâu đa dạng: nguyên liệu trái cây – rau củ (Puree, NFC, IQF, sấy thăng hoa), nhiều dòng sản phẩm từ dừa, đến các sản phẩm giá trị gia tăng như đồ uống dinh dưỡng, ngũ cốc và thực phẩm gốc thực vật. Tất cả nhà máy được trang bị công nghệ châu Âu tiên tiến, cho phép chuyển đổi nguồn nguyên liệu tự nhiên thành các thành phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.