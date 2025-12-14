Thái Lan mở rộng lệnh giới nghiêm

(Ngày Nay) - Ngày 14/12, quân đội Thái Lan đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số khu vực thuộc tỉnh Trat để đảm bảo an ninh biên giới. Đây là tỉnh thứ 2 của Thái Lan áp dụng biện pháp này kể từ khi căng thẳng tái bùng phát. Trước đó, ngày 10/12, quân đội Thái Lan đã ban bố lệnh giới nghiêm tại 4 huyện biên giới của tỉnh Sa Kaeo.
Lệnh giới nghiêm được áp dụng ngay lập tức tại 5 huyện của tỉnh Trat gồm Khlong Yai, Bo Rai, Laem Ngop, Khao Saming và Mueang Trat, theo đó người dân tại đây được yêu cầu ở trong nhà từ 19h00 tối hôm trước đến 5h00 sáng ngày hôm sau.

Theo truyền thông Thái Lan, thông báo giới nghiêm của quân đội được đưa ra sau một sự cố vào đêm 13/12, khi 3 quả đạn M79 nã vào trụ sở của lực lượng đặc nhiệm thủy quân lục chiến tại tỉnh Trat. Những quả đạn này được cho là có xuất phát từ bên trong lãnh thổ Thái Lan.

Trước đó, ngày 13/12, Campuchia đã đóng toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Trong diễn biến liên quan, trang nationthailand.com cho biết Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã triển khai Chiến dịch “Prachuap Khiri Khan Prachan Khiri Khet”, thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm bảo vệ an ninh tại Vịnh Thái Lan.

Phát biểu trên Đài Truyền hình Quân đội Thái Lan chiều 13/12, Đại úy Nara Khunthothom, trợ lý phát ngôn viên Hải quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết nhiệm vụ của lực lượng này gồm cả bảo vệ các cộng đồng ven biển thuộc Vịnh Thái Lan và bảo đảm an ninh hàng hải. Ông nhấn mạnh các hoạt động của Hải quân Thái Lan chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự dọc theo khu vực ven Vịnh Thái Lan.

Cùng ngày, Bộ Y tế Thái Lan xác nhận một dân thường thiệt mạng giữa căng thẳng biên giới với Campuchia, đánh dấu trường hợp thương vong ngoài lực lượng quân sự đầu tiên tại Thái Lan kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại hôm 7/12.

Trước tình hình phức tạp tại biên giới Thái Lan - Campuchia, Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Malaysia, Đại tướng Tan Sri Mohd Nizam Jaffar, sẽ dẫn đầu Nhóm Quan sát ASEAN (AOT) giám sát cuộc khủng hoảng biên giới giữa hai nước. Phái bộ sẽ có thêm sự trợ giúp từ vệ tinh giám sát do Mỹ cung cấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết ông đã yêu cầu triển khai AOT. Ông nêu rõ: “Kết quả từ việc giám sát vệ tinh và quan sát thực địa sẽ được AOT tổng hợp và trình bày tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vào 16/12. Báo cáo sẽ cung cấp một cái nhìn khách quan về tình hình, bao gồm lập trường của cả hai bên, vì lợi ích của việc giải trình, xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Malaysia vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác ASEAN và cộng đồng quốc tế để đảm bảo rằng đối thoại, kiềm chế và ngoại giao được ưu tiên".

Thủ tướng Anwar đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, bày tỏ lo ngại về các diễn biến mới và kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa. Trước đó, ông đã thảo luận tình hình với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

