Giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025: Việt Nam thắng kịch tính Thái Lan

(Ngày Nay) - Tối 12/8, trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận cầu tâm điểm lượt cuối bảng A của Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, qua đó giành ngôi đầu bảng và bước vào bán kết với vị trí đầu bảng.
Trước trận đấu, cả Việt Nam và Thái Lan đều đã chắc suất vào bán kết khi cùng toàn thắng hai trận đầu, lần lượt ghi 13 và 14 bàn. Thái Lan tạm dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+14 so với +13 của Việt Nam), nên thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải thắng để chiếm ngôi đầu.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng và triển khai tấn công với các mũi nhọn như Hải Yến, Bích Thùy, Vạn Sự và Tuyết Dung. Tuy nhiên, việc tiền vệ Dương Thị Vân nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương khiến tuyến giữa phần nào suy giảm sức mạnh. Phía Thái Lan, bộ ba Kanjanathat Phomsri, Madison Casteen và Janista Jinantuya là mối đe dọa lớn, đặc biệt nhờ tốc độ và khả năng bứt phá.

Bước vào trận, đội chủ nhà nhập cuộc tự tin, liên tục tạo sức ép và sở hữu nhiều cơ hội mở tỷ số sớm. Sau hàng loạt pha bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 35, từ một tình huống tấn công nhanh bên cánh trái, Huỳnh Như khéo léo vượt qua hậu vệ Thái Lan rồi căng ngang thuận lợi. Trần Thị Thu Thảo băng vào dứt điểm gọn gàng, đưa Việt Nam vươn lên dẫn 1-0.

Những phút còn lại, cả hai đội đều chơi quyết liệt, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0, kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, xếp trên Thái Lan để vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

