(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1081/QĐ-TTg, ngày 16/6/2026 Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:

Trưởng ban Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo: Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; Đại diện lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp rà soát, xử lý vướng mắc trong thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030 (sau đây gọi là Chương trình).

Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, chỉ đạo triển khai các phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; tông hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất về tình hình và kêt quả thực hiện Chương trình.

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc xây dựng kê hoạch, tô chức triên khai thực hiện Chương trình bảo đảm tiên độ, hiệu quả; phôi hợp giải quyết các vẫn đề liên ngành phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình theo thẩm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế hoạt động do Trưởng ban Ban Chỉ đạo ban hành.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Bộ Tư pháp và có nhiệm vụ:

Là đầu mối tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; điều phối hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan;

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; kịp thời tổng hợp tình hình, phát hiện khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý;

Chuẩn bị nội dung, tài liệu, dự thảo báo cáo, chương trình công tác phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo;

Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Chương trình để trình Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ;

Tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thông tin phục vụ công tác theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình; thúc đây ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đôi sô trong hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Các bộ, ngành có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo và thông báo bằng văn bản về Cơ quan thường trực. Giao Trưởng ban Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách thành viên cụ thê của Ban Chỉ đạo, quyết định việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo theo đề nghị của bộ, ngành.

Trường hợp sự thay đổi thành viên là Trưởng ban Ban Chỉ đạo thì Ban Chỉ đạo có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp.

Chế độ thông tin, báo cáo

Bộ Tư pháp là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình; xây dựng báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất của Ban Chỉ đạo trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo.

Định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo, bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 18 Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Việc trao đổi, cung cấp thông tin và thực hiện chế độ báo cáo được thực hiện bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, bảo đảm kịp thời, chính xác, thống nhất và thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.