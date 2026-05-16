Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

(Ngày Nay) - Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược, góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; khắc phục triệt để các nội dung chồng chéo, vướng mắc, mâu thuẫn, quy định không rõ ràng làm phát sinh chi phí xã hội.

Thực hiện chỉ đạo theo Công điện số 32/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/4/2026, Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền thành phố.

Xử lý 774 văn bản quy phạm pháp luật sau sáp nhập

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi sáp nhập 3 địa phương, Sở Tư pháp đã phối hợp các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước sắp xếp.

Sau rà soát, Sở Tư pháp thành phố đề xuất kiến nghị xử lý 774 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp sau sáp nhập để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau sắp xếp). Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành các văn bản chấp thuận đề xuất và chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tham mưu xử lý.

Sở Tư pháp thành phố cũng đã tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật cần xử lý theo kết quả rà soát của kỳ hệ thống hóa văn bản 2019-2023 và rà soát theo chuyên đề của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, có tổng cộng 1.276 văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 3 tỉnh, thành (trước sắp xếp) cần phải xử lý.

Theo ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 12/2025 đến nay, định kỳ hằng tháng, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản thông tin về tiến độ và đôn đốc các sở, ban, ngành xử lý các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tính đến hết tháng 4/2026, trong số 1.276 văn bản quy phạm pháp luật cần phải xử lý, hiện 655 văn bản đã được xử lý (đạt 51,33%), còn 621 văn bản chưa xử lý (tỷ lệ 48,67%, gồm 124 nghị quyết, 476 quyết định và 21 chỉ thị).

Cùng với đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai rà soát tiến độ tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định. Tuy nhiên, theo Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn chung tiến độ tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định trong 4 tháng đầu năm 2026 là rất chậm, tỷ lệ hoàn thành thấp so với thời hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ 8 Nghị quyết Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; tổ chức thực hiện ngay khi có hiệu lực, bảo đảm thống nhất trên toàn thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, trong tháng 5/2026, thành phố tập trung rà soát quy định pháp luật, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố để tham mưu cơ chế phân cấp, ủy quyền cho các sở quản lý chuyên ngành thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công theo lĩnh vực phụ trách; bảo đảm đúng quy định, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng thẩm định chuyên ngành, không làm phát sinh buông lỏng quản lý hoặc kéo dài thêm quy trình.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định, quý II/2026 là cao điểm cải cách, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn tối thiểu 30% thời gian xử lý hồ sơ; dừng ngay các thủ tục, điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ.

Để đảm bảo yêu cầu kết quả rà soát phải bảo đảm rõ văn bản; rõ điều khoản; rõ nội dung vướng mắc; rõ căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn; rõ phương án xử lý; rõ cơ quan chịu trách nhiệm; rõ thời hạn hoàn thành; cùng với việc rà soát, thành phố sẽ cập nhật và công khai thủ tục hành chính: lập đầy đủ danh mục thủ tục bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và các thẩm quyền được phân cấp; cập nhật thông tin lên Cổng dịch vụ công; hướng dẫn khai thác dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành để giảm hồ sơ.

Đồng thời thành phố sẽ xây dựng, ban hành quy trình nội bộ thực hiện thẩm quyền mới, bảo đảm hiệu lực theo lộ trình; ưu tiên các lĩnh vực có khối lượng hồ sơ lớn; nâng cao năng lực thực thi, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức trực tiếp xử lý hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, hệ thống để đáp ứng yêu cầu mới

Song song với nhiệm vụ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường các giải pháp để khắc phục tình trạng chậm tiến độ trong việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định.

Theo Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, sở sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung các Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-HĐND, Quyết định số 523/QĐ-HĐND, Quyết định số 705/QĐ-UBND, Quyết định số 1561/QĐ-UBND theo hướng điều chỉnh thời hạn trình thông qua đối với 16 Nghị quyết và 27 Quyết định đã đến hạn nhưng chưa được ban hành trong năm 2026.

Phó giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thanh Tùng cho biết thêm: Hiện nay, Sở Tư pháp đang tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố việc xây dựng “Phần mềm kiểm soát quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Theo đó, trên cơ sở trường thông tin để Sở Tư pháp cảnh báo về việc trễ hạn của từng bước trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) của phần mềm; các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo theo Danh mục có thể chủ động trong việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.