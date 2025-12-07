Thể thao Việt Nam bắt đầu hành trình khẳng định vị thế Đông Nam Á

(Ngày Nay) - Trưa 7/12, sau hơn 2 giờ bay từ Hà Nội, chuyên cơ chở Đoàn Thể thao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok), mở ra hành trình chinh phục SEA Games 33 – đấu trường thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm 2025.

Ngay khi máy bay dừng bánh, các thành viên của đoàn đã được hướng dẫn di chuyển theo làn ưu tiên đặc biệt do Ban Tổ chức SEA Games bố trí. Thủ tục nhập cảnh diễn ra nhanh gọn, cùng với việc kích hoạt thẻ SEA Games – “tấm hộ chiếu” để tiếp cận khu thi đấu, luyện tập và nơi lưu trú. Công tác đón tiếp được phía bạn triển khai chu đáo, tạo cảm giác thân thiện ngay từ phút đầu đặt chân tới Thái Lan.

Không khó để nhận ra sự phấn chấn trên gương mặt các vận động viên và huấn luyện viên. Sau nhiều tháng miệt mài chuẩn bị, tất cả đều háo hức bước vào giai đoạn quan trọng nhất: chuyển trạng thái từ tập luyện sang cạnh tranh thực thụ. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, xe của Ban Tổ chức đưa toàn đội về địa điểm ăn ở đã được sắp xếp, đảm bảo các tuyển thủ nhanh chóng ổn định sinh hoạt và sẵn sàng bước vào những ngày đấu căng thẳng phía trước.

Theo kế hoạch, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Bangkok sẽ diễn ra vào chiều 8/12 tại Nhà thi đấu Hua Mark Indoor Stadium – nghi thức long trọng thể hiện sự hiện diện chính thức của Việt Nam tại Đại hội, cũng như tinh thần đoàn kết giữa 11 quốc gia Đông Nam Á. Với lực lượng thi đấu, huấn luyện tại Chonburi, một lễ thượng cờ thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 11/12 tại Wyndham Jomtien.

SEA Games 33 mang ý nghĩa đặc biệt với Thể thao Việt Nam. Hơn 1.100 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, sẽ tranh tài ở 47 trong tổng số 66 môn, hướng đến thành tích cao ở 443 bộ huy chương. Sự chuẩn bị bài bản từ trong nước, tinh thần đồng đội được tiếp lửa từ Lễ xuất quân, cùng quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo đang trở thành nguồn động lực lớn cho toàn đội.

Giữa sự kỳ vọng của người hâm mộ và sự quan tâm sát sao của lãnh đạo ngành, Đoàn Thể thao Việt Nam được trông đợi sẽ thi đấu bản lĩnh, cống hiến những màn trình diễn đẹp mắt và mang về những chiến công rực rỡ tại SEA Games 33. Những hoạt động đầu tiên tại Thái Lan diễn ra suôn sẻ – một khởi đầu đầy thuận lợi cho hành trình chinh phục đỉnh cao phía trước.