(Ngày Nay) - Australia, Canada và Anh đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine. Đây dường như là một động thái có sự phối hợp, gây thêm sức ép lên Israel và đặt ba nước này vào thế đối lập với Mỹ.
Tuyên bố của Canada

Theo kênh CNN ngày 21/9, Thủ tướng Canada Mark Carney viết trên mạng X: “Canada công nhận Nhà nước Palestine và đề nghị hợp tác để xây dựng lời hứa về một tương lai hòa bình cho cả Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel”.

Hồi tháng 7, ông Carney từng nói rằng Canada dự định công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Khi đó, kế hoạch này vấp phải chỉ trích từ phía quan chức Israel, cho rằng quyết định này là “phần thưởng cho Hamas”.

Một quan chức cấp cao trong chính phủ Canada phát biểu ngay trước khi công bố công nhận Nhà nước Palestine ngày 21/9: “Chính quyền Palestine đã từ bỏ bạo lực, công nhận Israel và cam kết giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi công nhận Nhà nước Palestine để trao quyền cho những người tìm kiếm chung sống hòa bình và làm suy yếu Hamas”.

Trước tuyên bố của ông Carney, nhiều quan chức cấp cao Canada phản bác phản ứng tiêu cực từ phía Israel, nói rằng việc công nhận Palestine “không nhằm đối đầu hay trừng phạt Israel”.

Một quan chức cấp cao Canada nói: “Nỗ lực đối thoại chân thành của chúng tôi là để giải thích điều này và làm mọi cách để ngăn những tiếng nói cố tình biến đây thành một hành động đối đầu”.

Thêm ba quốc gia chính thức công nhận Nhà nước Palestine ảnh 1

Thủ tướng Canada Mark Carney.

Các quan chức Canada nhấn mạnh họ tin rằng việc công nhận sẽ giữ giải pháp hai nhà nước tiếp tục tồn tại, bất chấp sự phản đối công khai của Israel với viễn cảnh một nhà nước Palestine.

Thông báo hồi tháng 7 của ông Carney cũng vấp phải chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người ngay lập tức cảnh báo rằng động thái này sẽ gây bất lợi cho Canada trong bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào với Mỹ.

Tuyên bố của Australia

Australia cũng đã nối bước sau Canada, chính thức công nhận Nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền.

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Ngoại trưởng Penny Wong nói: “Bằng hành động này, Australia công nhận khát vọng chính đáng và lâu dài của người dân Palestine về một nhà nước riêng”.

Tuyên bố cho biết việc Australia công nhận Palestine là một phần trong nỗ lực quốc tế phối hợp nhằm tạo động lực mới cho giải pháp hai nhà nước, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn ở Gaza và việc trả tự do cho các con tin bị bắt trong vụ thảm sát ngày 7/10/2023.

Thêm ba quốc gia chính thức công nhận Nhà nước Palestine ảnh 2

Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Tuyên bố của Anh

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine, khơi lại hy vọng cho giải pháp hai nhà nước, cùng bước đi với Australia và Canada.

Ông Starmer nói trong bối cảnh tình hình Trung Đông ngày càng khốc liệt, Anh hành động để giữ cơ hội hòa bình.

Ông khẳng định việc công nhận không phải là phần thưởng cho Hamas như phía Israel cáo buộc. Kêu gọi giải pháp hai nhà nước của Anh cũng đồng nghĩa Hamas sẽ không có tương lai.

Thêm ba quốc gia chính thức công nhận Nhà nước Palestine ảnh 3

Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Ông Starmer nhấn mạnh tình trạng tàn phá không thể chấp nhận ở Gaza phải chấm dứt.

Trong khi đó, Pháp cũng có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần tới, trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại trước cuộc chiến và khủng hoảng đói kém đang diễn ra ở Gaza.

Palestine

