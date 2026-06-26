Thị trường kim cương Việt Nam: Bài toán minh bạch và thanh khoản

(Ngày Nay) - Thị trường kim cương Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh sự sôi động của các thương hiệu và nhu cầu đầu tư ngày càng gia tăng, thị trường vẫn tồn tại những vấn đề về tính minh bạch và khả năng thanh khoản. Chỉ cần xuất hiện một biến động lớn, việc chuyển đổi kim cương thành tiền mặt có thể trở nên không hề dễ dàng đối với nhiều người sở hữu.

Thị trường ngày càng sôi động

Hiện nay, thị trường kim cương trong nước có thể chia thành ba nhóm doanh nghiệp chính.

Nhóm thứ nhất là các tập đoàn vàng bạc đá quý quy mô lớn như PNJ, SJC. Đây là những doanh nghiệp sở hữu hệ thống bán lẻ rộng khắp cả nước, kinh doanh từ vàng, trang sức đến kim cương và đá quý.

Nhóm thứ hai gồm các doanh nghiệp chuyên về kim cương như Tierra Diamond, Jemmia Diamond, Skymond Luxury, Hưng Phát USA, Vĩnh Cara... Đây là các thương hiệu tập trung chủ yếu vào phân khúc kim cương thiên nhiên có chứng nhận quốc tế, phục vụ khách hàng trung và cao cấp.

Nhóm thứ ba là các thương hiệu phát triển mạnh trên nền tảng số trong vài năm gần đây, tiêu biểu như Tâm Luxury. Doanh nghiệp này được biết đến thông qua hoạt động truyền thông trên Facebook, TikTok và việc hợp tác với nhiều KOL, hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân và người có thu nhập cao.

Mặc dù cùng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kim cương, mức độ minh bạch giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt. Các doanh nghiệp niêm yết như PNJ công bố đầy đủ báo cáo tài chính và cơ cấu cổ đông, trong khi nhiều doanh nghiệp tư nhân không công khai doanh thu, lợi nhuận hay thông tin về cơ cấu sở hữu.

Những năm gần đây, thị trường kim cương trong nước ngày càng cạnh tranh ở phân khúc trung và cao cấp. Tuy nhiên, bên cạnh cuộc đua về thương hiệu, không ít doanh nghiệp cũng từng vướng phải phản ánh của khách hàng, tranh chấp hoặc bị cơ quan quản lý xử lý ở những mức độ khác nhau.

Dù có quy mô không nhỏ, thị trường kim cương từ trước đến nay chưa thực sự thu hút sự quan tâm rộng rãi do đặc thù giá trị sản phẩm cao, không phù hợp với phần lớn người tiêu dùng.

Tuy nhiên, trong tháng 5 vừa qua, sau khi bà Phương Hằng thực hiện các buổi livestream phản ánh về một số thương hiệu kim cương tại TP.HCM như Kim Lý, Kim Long và Ngọc Đoàn, thị trường kim cương bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Thanh khoản mong manh, minh bạch còn hạn chế

Ở mỗi thương hiệu, các nội dung được bà Phương Hằng đề cập có những tình tiết khác nhau. Trong đó, bà nhắc đến việc giấy chứng nhận không trùng khớp với "mã định danh" của viên kim cương khi mang ra giao dịch trên thị trường quốc tế.

Từ các phát ngôn được lan truyền rộng rãi, nhiều nghi vấn được đặt ra liên quan đến giấy kiểm định, chất lượng kim cương, khả năng giao dịch quốc tế cũng như chính sách thu mua lại của các doanh nghiệp.

Sau đó, nhiều người đã mang kim cương đến một số cửa hàng với mong muốn bán lại để thu hồi vốn. Tuy nhiên, khả năng thanh khoản nhanh chóng trở thành vấn đề được quan tâm khi một số đơn vị không đủ khả năng thu mua lại sản phẩm của khách hàng. Trong khi đó, thị trường kim cương vốn tồn tại đặc điểm "mua ở đâu, bán ở đó", khiến việc chuyển nhượng sang đơn vị khác gặp nhiều khó khăn.

Cùng thời điểm, thị trường cũng ghi nhận một số thương hiệu như Thực Lan Diamond (Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Thực Lan Diamond) và Long Ngọc Luxury (Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Long Ngọc Luxury) đóng cửa sau các phát ngôn của bà Phương Hằng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Leman Jewels - đơn vị sở hữu thương hiệu kim cương thiết kế Leman Jewels - đã rơi vào tình trạng "Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế" từ thời điểm không được xác định. Doanh nghiệp này gắn liền với tên tuổi nhà thiết kế Ngọc Đoàn (Đoàn Hồng Ngọc).

Sau khi Công ty TNHH Leman Jewels ngừng hoạt động, bà Ngọc Đoàn thành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH Thương mại Leman Jewelry. Doanh nghiệp mới có cùng địa chỉ với công ty cũ tại số 201 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TP.HCM.

Các phát ngôn của bà Phương Hằng được xem là một trong những yếu tố khiến thị trường kim cương thu hút sự chú ý trong thời gian qua. Tuy nhiên, ngay cả trước thời điểm đó, thị trường này cũng từng ghi nhận không ít tranh luận và phản ánh.

Trong số các doanh nghiệp được nhắc đến, Tâm Luxury là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội trong vài năm gần đây.

Doanh nghiệp này xuất hiện với tần suất lớn trên Facebook, TikTok và YouTube, đồng thời cũng phát sinh nhiều ý kiến trái chiều. Một số khách hàng đăng tải phản ánh liên quan đến giá bán, chính sách thu mua lại, hoạt động tư vấn hoặc trải nghiệm dịch vụ. Tuy nhiên, các nội dung này chủ yếu là phản ánh một chiều trên mạng xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận quyết định xử phạt hoặc kết luận của cơ quan chức năng xác định Tâm Luxury có hành vi lừa đảo, bán kim cương giả hoặc gian dối về nguồn gốc hàng hóa.

Đối với PNJ, doanh nghiệp này từng bị cơ quan thuế truy thu và xử phạt về thuế. Tuy nhiên, các kết luận xử lý không nêu sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng bạc, kim cương hay bất kỳ nhóm sản phẩm cụ thể nào.