"Đồng sở hữu IP": Lần đầu tiên Việt Nam có mô hình hợp tác triển lãm như Thái Lan, Hong Kong

(Ngày Nay) - Liên tiếp ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với những đối tác toàn cầu như Informa Markets, VINEXAD hay Chaoyu, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) vừa tạo ra bước ngoặt cho thị trường MICE (hội nghị, triển lãm, sự kiện). Không chỉ giải bài toán lấp đầy diện tích, những hợp tác chiến lược này cho thấy tầm nhìn của VEC trong việc biến hạ tầng triển lãm quy mô lớn thành hệ sinh thái giao thương năng động, tạo động lực tăng trưởng cho ngành MICE.

Hợp tác chiến lược thúc đẩy mô hình "Đồng sở hữu IP"

Trong ngành công nghiệp triển lãm, ngoài quy mô và độ lớn của các gian hàng thì bản sắc, thương hiệu của các sự kiện chính là giá trị cốt lõi. Hầu hết các “ông lớn” trong ngành đều sở hữu những thương hiệu sự kiện tầm cỡ, thường được gọi là các “IP sự kiện”, như THAIFEX - Anuga Asia của Thái Lan, Cosmoprof Asia của Hong Kong, Canton Fair ở Trung Quốchay CES (Triển lãm tiêu dùng điện tử) ở Mỹ…

Một “IP sự kiện” thành công có khả năng quy tụ hàng chục ngàn doanh nghiệp, tạo ra điểm hẹn giao thương định kỳ hàng năm. Tuy nhiên, để nuôi dưỡng một IP lớn mạnh, các nhà tổ chức cần tầm nhìn chiến lược từ 5 - 10 năm. Vì thế, xu hướng hiện nay được các nhà đầu tư lớn hướng tới là tìm đến những thương hiệu nổi tiếng, hợp tác và lựa chọn hình thức "đồng sở hữu IP" để nhanh chóng tiếp cận các thị trường lớn.

Tại Việt Nam, trước khi VEC xuất hiện, bài toán hạ tầng là một trong những thách thức lớn của thị trường MICE phía Bắc. Việc thiếu các không gian sự kiện quy mô và đạt chuẩn quốc tế khiến các nhà tổ chức khó khăn khi duy trì các địa điểm tổ chức ổn định, thậm chí gặp rủi ro về chi phí.

Sự xuất hiện của VEC cùng loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược vừa được ký kết mang đến lời giải thực tế. Lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam, mô hình hợp tác chiến lược toàn diện, đồng tổ chức và tiến tới "đồng sở hữu IP" được thiết lập một cách bài bản.

Nhìn ra khu vực, thành công của THAIFEX - Anuga Asia tại Thái Lan là ví dụ điển hình. Việc Cục Xúc tiến Thương mại Thái Lan bắt tay "đồng sở hữu IP" với tập đoàn Koelnmesse (Đức) đã tạo bước ngoặt thu hút tệp khách hàng khổng lồ từ châu Âu. Kết quả, THAIFEX bứt phá quy mô, tạo ra giá trị giao thương ước tính lên tới 3,4 tỷ USD chỉ trong một kỳ tổ chức.

Tương tự, Cosmoprof Asia, kết quả của liên doanh đồng sở hữu IP giữa Informa Markets (đối tác của VEC) và BolognaFiere, đã duy trì sức hút với hơn 65.000 khách hàng quốc tế mỗi năm tại Hong Kong.

Việc VEC áp dụng mô hình này cùng Informa Markets, VINEXAD và Chaoyu đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cách thức phát triển các sự kiện MICE tại Việt Nam.

Với vai trò là đối tác đồng hành dài hạn, VEC mang đến cho các nhà tổ chức một nền tảng hạ tầng ổn định tại tổ hợp triển lãm 90 ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á, giảm thiểu rủi ro về địa điểm và vận hành. Khi bài toán logistic được tháo gỡ, các đơn vị tổ chức có thể tập trung nâng cao chất lượng nội dung, trải nghiệm khách tham dự và mở rộng tệp khách mời quốc tế.

Từ không gian triển lãm đến sàn giao dịch thương mại quy mô lớn

Năng lực của VEC không chỉ thể hiện qua quy mô hạ tầng, mà được đánh giá bằng khả năng tạo ra giá trị giao thương thực tế. Thời gian qua, hệ sinh thái VEC đã biến không gian triển lãm quy mô này thành một trung tâm xúc tiến thương mại thực thụ.

Minh chứng rõ nét là những con số ấn tượng từ Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025. Sự kiện ghi nhận tổng giá trị giao dịch ước đạt gần 600 tỷ đồng. Trong đó, riêng triển lãm Vietbuild dẫn đầu với 360 tỷ đồng giá trị hợp đồng được ký kết trực tiếp.

Sức mạnh kết nối B2B sâu rộng còn được thể hiện qua Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam (VIIF) với 8,6 triệu USD (khoảng 215 tỷ đồng) hợp đồng được ký ngay tại chỗ. Đáng chú ý, sự kiện còn mở ra dư địa tăng trưởng lớn với 62 triệu USD (khoảng 1.550 tỷ đồng) giá trị các thương vụ đang trong quá trình đàm phán.

Bên cạnh đó, các triển lãm chuyên biệt như Mining Show (khai khoáng), hay phân khu của nhóm doanh nghiệp robot - tự động hóa, thiết bị nâng hạ và vật liệu mới tại CMES và Hiệp hội Cửa cũng báo cáo lượng giao dịch đột phá.

Thành quả này có được là nhờ các sự kiện đã tận dụng tối đa tải trọng sàn khổng lồ và không gian “vô cực” của VEC để tiến hành trình diễn, vận hành máy móc công nghiệp nặng. Khách hàng B2B được tận mắt chứng kiến năng lực của sản phẩm, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian ra quyết định.

Những con số tăng trưởng ấn tượng, cùng lượng biên bản ghi nhớ (MOU) chuyển giao công nghệ tăng mạnh cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của VEC trong việc kết nối thương mại.

Sự kết hợp giữa hệ sinh thái truyền thông số và mạng lưới đối tác quốc tế của VEC tạo lợi thế cho các nhà tổ chức trong việc mở rộng độ phủ và tiếp cận khách hàng. Giá trị cộng hưởng được hình thành theo hai chiều rõ nét: Hạ tầng đẳng cấp của VEC giúp nâng tầm quy mô sự kiện, và ngược lại, những IP chất lượng cao tiếp tục củng cố vị thế của VEC trên bản đồ ngành sự kiện triển lãm quốc tế.