Jemmia Diamond nói gì về nguồn gốc kim cương nhập khẩu?

(Ngày Nay) - Hơn 90% kim cương được nhập khẩu từ Ấn Độ, nhưng nội dung quảng bá là từ “Úc, Botswana, Canada, Namibia, Nga và Nam Phi”. Jemmia Diamond giải thích rằng Ấn Độ này nơi cắt mài, còn các quốc gia kia là nơi khai thác kim cương thô.

Hơn 92% kim cương của Jemmia Diamond nhập khẩu từ Ấn Độ

Trên website của Công ty Cổ phần Jemmia (Jemmia Diamond) có nội dung quảng bá: “Jemmia Diamond cam kết chỉ nhập khẩu kim cương từ những quốc gia có nguồn gốc xuất xứ đạo đức rõ ràng như Úc, Botswana, Canada, Namibia, Nga và Nam Phi. Các đối tác của chúng tôi đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao về bảo vệ nhân quyền, an sinh xã hội và bảo tồn hệ sinh thái. Điều này mang đến cho khách hàng sự yên tâm rằng mỗi viên kim cương họ sở hữu không chỉ là sản phẩm xa xỉ, mà còn góp phần bảo vệ các giá trị nhân văn và môi trường”.

Tuy nhiên, mới đây, Cục Hải quan đã công bố thông tin về dữ liệu nhập khẩu kim cương, cho thấy: Năm 2025 Việt Nam nhập khẩu tới 241,2 triệu USD kim cương. Trong đó, nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 107,6 triệu USD, Belgium đạt 51.7 triệu USD, Botswana đạt 22,3 triệu USD, từ Mỹ đạt 8,9 triệu USD.

Đặc biệt, nhập khẩu kim cương từ Hongkong chỉ đạt 6,7 triệu USD, từ Nhật Bản (6,7 triệu USD). Trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 4,9 triệu USD và Thái Lan đạt hơn 4 triệu USD.

Sáu tháng đầu năm 2026, nhập khẩu kim cương của Việt Nam đạt 121,5 triệu USD. Trong đó, Ấn Độ vẫn là quốc gia lớn nhất với 63,2 triệu USD, Belgium là 17,9 triệu USD, Botswana đạt 7,7 triệu USD, Mỹ đạt 3,6 triệu USD. Thị trường Hongkong tụt khá sâu với 2,8 triệu USD...

Sau khi thông tin này được Cục Hải quan phát đi, một số người mua kim cương từ Jemmia Diamond phản ánh rằng cảm thấy lo lắng, vì số liệu do Cục Hải quan phát đi không có việc nhập khẩu kim cương từ các nước mà Jemmia Diamond đã quảng bá mình đã nhập khẩu như Úc, Canada, Namibia, Nga và Nam Phi.

Điều đó có thể hiểu rằng Cục Hải quan chỉ thông tin số liệu từ các quốc gia xuất khẩu kim cương lớn. Tuy nhiên, dữ liệu nhập khẩu kim cương mà chúng tôi có được, cũng không cho thấy Jemmia Diamond nhập khẩu kim cương từ những nước có “đạo đức rõ ràng như Úc, Botswana, Canada, Namibia, Nga và Nam Phi” như công ty này quảng bá.

Theo dữ liệu mà chúng tôi có được, Jemmia Diamond đã có ít nhất 6.727 lần nhập khẩu kim cương (có mã HS Code là 71023900). Trong đó có 6.677 lần nhập khẩu từ Ấn Độ, chiếm đến 92,26% và 50 lần nhập khẩu từ Hong Kong, chiếm 0,74%.

Đối tác cung cấp kim cương cho Jemmia Diamond từ Ấn Độ có Yasho Diam HK, đối tác cung cấp kim cương cho Jemmia Diamond từ Hong Kong có Yasho Diam (HK) - chỉ khác nhau có và không có dấu ngoặc đơn bên ngoài chữ “HK”.

Tuy nhiên, đối với nhà cung cấp Yasho Diam (HK), trong các lần xuất khẩu kim cương cho Jemmia Diamond, mặc dù nơi xuất khẩu là Hong Kong, nhưng quốc gia xuất khẩu gốc là Ấn Độ. Còn đối với Yasho Diam HK, khi xuất khẩu cho Jemmia Diamond và các đối tác lớn như PNJ chẳng hạn, cũng đều ghi quốc gia xuất khẩu/quốc gia xuất khẩu gốc là Ấn Độ.

Jemmia Diamond nói gì?

“Dữ liệu nhập khẩu cho thấy Jemmia Diamond không có nhập khẩu kim cương từ các nước có “đạo đức rõ ràng như Úc, Botswana, Canada, Namibia, Nga và Nam Phi” như Jemmia Diamond đã quảng bá, nhưng tại sao Jemmia Diamond lại quảng bá như vậy để khiến khách hàng tin tưởng mua hàng?

Như vậy, có phải Jemmia Diamond lừa dối khác hàng bằng cách quảng bá thông tin không đúng về nguồn kim cương nhập khẩu hay không?” - phóng viên đặt câu hỏi.

Trong Thư phản hồi phóng viên, Jemmia Diamond cho rằng các quốc gia như Úc, Botswana, Canada, Namibia, Nga và Nam Phi là các nơi sở hữu các mỏ kim cương thô tự nhiên, khi khai thác đã tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình Kimberly - định chế quốc tế ngăn chặn dòng chảy “kim cương máu”, đảm bảo 100% kim cương được khai thác theo các tiêu chuẩn đạo đức, bảo vệ nhân quyền và môi trường.

Sau đó, do đặc thù về giá trị cao sẽ phải thông qua các sàn đấu giá kim cương thô để đưa về trung tâm cắt mài, đánh bóng lớn nhất thế giới để chế tác hoàn thiện. Thành phố Surat (Ấn Độ) là thủ phủ cắt mài kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới, chiếm hơn 90% kim cương tự nhiên được chế tác trên toàn cầu. Sau đó chúng sẽ được kiểm định và cấp số GIA nếu đạt chuẩn.

“Jemmia không quảng bá sai hoặc gây hiểu nhầm về nguồn gốc kim cương. Nội dung trên website phản ánh nguồn gốc khai thác của viên kim cương, không phải quốc gia xuất khẩu thể hiện trên chứng từ từ cơ quan Hải quan (như tại dữ liệu cơ quan Hải quan cung cấp)”, Jemmia Diamond khẳng định. Đồng thời cho biết sẽ “chủ động rà soát trên tất cả các công bố, website, thông tin để làm rõ hơn nội dung nhằm tránh các cách hiểu chưa đầy đủ”.

Tuy nhiên, lập luận này của Jemmia Diamond có đúng theo các quy định của pháp luật? Bởi theo quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 9 và khoản 12 Điều 3 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP (hướng dẫn Mục 4 Chương II Luật Quản lý ngoại thương 2017): Đối với sản phẩm trải qua quá trình gia công/chế tác làm thay đổi cơ bản (từ kim cương thô mã HS 7102.10/7102.31 sang kim cương thành phẩm mã HS 7102.39), quốc gia nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng (Ấn Độ) bắt buộc phải ghi nhận là Quốc gia xuất xứ (Country of Origin - C/O) trên hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu.

Do đó, việc Jemmia quảng bá trên website và các kênh truyền thông rằng “cam kết chỉ nhập khẩu kim cương từ những quốc gia... như Úc, Botswana, Canada, Namibia, Nga và Nam Phi”, trong khi 92,26% số lần nhập khẩu trên tờ khai hải quan ghi rõ xuất xứ Ấn Độ đã khiến người tiêu dùng hiểu nhầm rằng sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ các quốc gia khai thác mỏ thô đó.

“Dù Jemmia cho biết “sẽ chủ động rà soát nội dung trên website để tránh các cách hiểu chưa đầy đủ”, Quý Công ty có thừa nhận rằng thông điệp quảng cáo trước đây là chưa đúng quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa và có dấu hiệu thông tin sai lệch đến người tiêu dùng hay không?” - phóng viên tiếp tục đặt vấn đề trao đổi. Đáng tiếc Jemmia Diamond chưa trả lời nội dung này.

Ngoài ra, phóng viên cũng đặt vấn đề về hai nhà cung cấp kim cương cho Jemmia Diamond là “Yasho Diam HK và Yasho Diam (HK) có phải là một? Và là văn phòng đại diện/pháp nhân thương mại của YASHO DIAM PRIVATE LIMITED (I) đặt tại Hong Kong để tiện bán kim cương cho chính công ty mẹ YASHO DIAM PRIVATE LIMITED (I) gia công, sản xuất tại Ấn Độ?”.

Tuy nhiên, thay vì trả lời trực diện, đúng trọng tâm vấn đề mà phóng viên đã đặt ra, trong Thư phản hồi, Jemmia đề cập đến mô hình hợp tác qua Sàn giao dịch quốc tế trong ngành kim cương, các công ty như Yasho Diam là những pháp nhân thương mại, thành viên thuộc các Sàn giao dịch Kim cương Quốc tế. “Jemmia thông qua các đơn vị này như một kênh đối tác tìm kiếm và giao dịch để tuyển lựa từng viên kim cương tự nhiên có phẩm cấp chất lượng cao nhất, đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế (GIA)” - Jemmia Diamond cho hay.

Để làm rõ các thông tin trên, phóng viên đã tiếp tục gửi đến Jemmia Diamond các nội dung trao đổi liên quan đến những dữ liệu nhập khẩu kim cương có sự bất thường, cũng như thông tin đối tác kim cương cho Jemmia Diamond không có dữ liệu nhập khẩu kim cương thô về để chế tác. Nhưng chưa nhận được phản hồi từ thương hiệu này!

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