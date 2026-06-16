Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử, chờ lễ ký chính thức

(Ngày Nay) - Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được ký điện tử ngày 14/6, trong khi lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 - đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

Ngày 15/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày cho biết Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết điện tử một thỏa thuận hòa bình, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước sau nhiều tháng đối đầu tại Trung Đông.

Phát biểu trên chương trình “Good Morning America” của ABC News, ông Vance cho biết thỏa thuận đã được hai bên ký bằng phương thức điện tử trong ngày 14/6.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, một lễ ký kết chính thức dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Nhà Trắng hiện chưa công bố toàn văn văn kiện cũng như chưa làm rõ liệu việc ký điện tử nói trên là thỏa thuận hòa bình hoàn chỉnh hay mới chỉ là biên bản ghi nhớ hoặc khuôn khổ nguyên tắc làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Theo các quan chức Mỹ, các nhóm kỹ thuật của hai bên vẫn đang tiếp tục làm việc nhằm hoàn thiện những nội dung chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế thanh sát quốc tế, các cam kết an ninh khu vực và lộ trình thực thi thỏa thuận trong dài hạn.

Thông tin được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố đã đạt được đồng thuận với Tehran về việc chấm dứt xung đột và khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Giới chức Mỹ và các đồng minh trong khu vực vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh tại eo biển Hormuz cũng như những diễn biến trên thực địa trước khi thỏa thuận chính thức có hiệu lực.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này sẽ thu phí dịch vụ hàng hải như dịch vụ điều hướng, bảo vệ môi trường, bảo hiểm tàu và các dịch vụ cần thiết khác đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, theo một thỏa thuận khung với Mỹ.

Bộ này cũng cho biết Washington đã cam kết giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran ở nước ngoài và bồi thường thiệt hại cho nước này trong chiến tranh theo một thỏa thuận khung.

Mặc dù vậy, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran vẫn còn "sự ngờ vực sâu sắc" đối với Mỹ bất chấp khuôn khổ đã được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh.

Giới quan sát nhận định việc hai bên hoàn tất bước ký kết ban đầu là tín hiệu tích cực đối với các nỗ lực ngoại giao hiện nay, song việc triển khai các cam kết cụ thể và cơ chế giám sát thực thi sẽ là yếu tố quyết định tính bền vững của thỏa thuận trong thời gian tới./.