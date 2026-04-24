Mỹ thừa nhận trở ngại lớn trong đàm phán Nga - Ukraine

(Ngày Nay) - Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, song thừa nhận mức độ đối đầu giữa lãnh đạo các bên đang là rào cản lớn.

Trước đó, các cuộc họp của nhóm công tác ba bên gồm Nga, Mỹ và Ukraine đã tạm thời bị đình trệ, làm gián đoạn tiến trình đàm phán vốn đã mong manh. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ khi các cuộc đàm phán đã đạt tới giai đoạn hoàn tất những thỏa thuận cụ thể.

Cũng trong ngày 23/4, Điện Kremlin nhận định nội bộ châu Âu đang có xu hướng chia rẽ và do đó, Nga cần chuẩn bị cho kịch bản đối đầu kéo dài. Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định Moskva sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình, đặc biệt trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi sớm khởi động các cuộc đàm phán kết nạp Ukraine, trong bối cảnh khối này đồng thời thông qua gói hỗ trợ tài chính lớn cho Kiev và tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Theo đó, khối này đã thông qua gói cho vay lên tới 90 tỷ euro (khoảng 105 tỷ USD), dự kiến giải ngân theo 3 đợt nhằm hỗ trợ quân sự, ngân sách và ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, EU cũng thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và thương mại của Nga. Đây là gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga kể từ khi bùng phát xung đột tại Ukraine hồi tháng 2/2022.

Trong tuyên bố chung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ghi nhận “những tiến bộ đáng kể” của Ukraine trên con đường gia nhập EU, đồng thời kêu gọi sớm thành lập các nhóm đàm phán mà không chậm trễ.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết các nước thành viên đang xem xét nhiều phương án liên quan đến tiến trình gia nhập của Ukraine. Bà nhấn mạnh rằng hiện vẫn đang áp dụng quy trình tiêu chuẩn như đối với các quốc gia ứng viên khác, trừ khi có thỏa thuận riêng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden nhấn mạnh không có “con đường tắt” để Ukraine gia nhập EU, yêu cầu Kiev phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cải cách như các quốc gia ứng cử viên khác.

Trước đó, vào tháng 6/2022, EU đã trao quy chế ứng cử viên gia nhập khối này cho Ukraine và Moldova, kèm theo một số điều kiện để khởi động đàm phán. Đến tháng 6/2024, các hội nghị liên chính phủ EU - Ukraine và EU - Moldova tại Luxembourg đã chính thức đánh dấu việc bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập EU.