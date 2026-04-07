Thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước khoá XVI

(Ngày Nay) - Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Theo chương trình ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng nay (7/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Tại phiên họp, mở đầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Nghị quyết bầu Chủ tịch nước khóa XVI được thông qua với 495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Như vậy, theo nghị quyết được thông qua, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.