“Vé về thanh xuân” - Chuyến tàu tái hiện ký ức tuổi trẻ

(Ngày Nay) - Tối 25/4, tại Cung Thể thao Điền kinh (Hà Nội), đêm nhạc “Vé về thanh xuân” đã tái hiện hành trình ký ức đầy cảm xúc, từ những rung động đầu đời học sinh đến những chiêm nghiệm sâu sắc tuổi trưởng thành. Đêm nhạc không chỉ là sân khấu hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, mà còn tạo nên không gian trải nghiệm đặc biệt cho công chúng yêu nhạc.
Dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà sản xuất Võ Văn Tâm và Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, đêm nhạc dẫn khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mở màn bằng sự kết hợp đặc biệt của Lam Trường, Khắc Việt và Quốc Thiên - ba giọng ca đại diện cho ba thế hệ, liên khúc “Ngỡ - Gót hồng - Kathy Kathy” ngay lập tức khuấy động khán phòng, chứng minh sức sống bền bỉ của những bản hit vượt thời gian.

Trong sự xúc động, Quốc Thiên chia sẻ về những ngày thơ bé lén chép lời các ca khúc của Lam Trường vào vở, trong khi Khắc Việt nhắc lại kỷ niệm “trèo rào” để được nghe Lam Trường hát tại Yên Bái. Những câu chuyện này đã xoá nhoà khoảng cách giữa người nghệ sĩ và người hâm mộ. Đối với họ, những ca khúc của “anh Hai” không chỉ là thanh xuân của riêng mình, mà là mảnh ký ức chung của một thế hệ.

Tiếp nối mạch cảm xúc, Khắc Việt tái hiện thanh xuân của thế hệ 9x qua những sáng tác “Anh khác hay em khác”, “Yêu lại từ đầu”. Nguyễn Trần Trung Quân xuất hiện với “Em không quay về” hay “Dành cho em”, bày tỏ niềm tự hào khi được đứng chung sân khấu với những thần tượng gắn liền với thanh xuân - những người truyền cảm hứng để anh theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Điểm nhấn bùng nổ của đêm diễn là sự tái hợp của nhóm Quả Dưa Hấu sau gần 30 năm. Sự xuất hiện của Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú gợi lại không khí SV96, Gala98 qua loạt ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm như “Mưa” và “Hè muộn”. Không chỉ đưa khán giả trở về những năm tháng tuổi trẻ, Quả Dưa Hấu cho biết chính họ cũng được sống lại thời mới chập chững bước vào con đường âm nhạc. Nhớ lại thời kỳ nhóm “hát tiếng Anh như tiếng Việt”, Tuấn Hưng chia sẻ anh từng xấu hổ đến mức không dám xem lại. Nhưng chính sự ngây ngô, trong sáng ấy lại tạo nên những kỷ niệm đáng quý và khó quên.

Đêm nhạc mang đến nhiều sắc thái âm nhạc khi các nghệ sĩ lần lượt thể hiện những bản hit gắn liền với tên tuổi. Từ những giai điệu trữ tình của Mỹ Linh, Cẩm Ly hay Lam Trường, cho đến các bản phối giàu năng lượng của Phương Thanh, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi, mỗi tiết mục đều mang đậm dấu ấn cá nhân, tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc màu.

Bên cạnh các tiết mục solo, chương trình tạo dấu ấn với những màn kết hợp đặc biệt. Mỹ Linh hòa giọng cùng Bằng Kiều và Quả Dưa Hấu trong “Trái tim không ngủ yên”, gợi nhớ những đêm nhạc thập niên 90 khi tiếng hát của họ len lỏi từng con phố. Sự kết hợp giữa Lam Trường và Cẩm Ly hay màn song ca với Quốc Thiên cũng tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Ngoài những bản hit mang màu sắc hoài niệm, đêm nhạc khéo léo lồng ghép các ca khúc mới như “Ngày mai người ta lấy chồng”, “50 năm về sau”, “Cỏ dại và hoa dành dành”... Những sáng tác mang đậm tính chiêm nghiệm đã tạo nên sự cân bằng, phản ánh góc nhìn của người trưởng thành khi nhìn lại tình yêu và thời gian. Sự đan xen này nhấn mạnh thông điệp: thanh xuân không dừng lại ở những năm tháng 20, mà vẫn tiếp tục được viết tiếp theo thời gian.

Sự đầu tư công phu trong dàn dựng sân khấu đã biến “Vé về thanh xuân” thành một trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn. Quá nửa đêm, ngay cả khi những giai điệu cuối cùng của “Giọt sương trên mí mắt” đã tắt, nhiều khán giả vẫn lưu luyến nán lại. Bởi với họ, đêm nhạc không chỉ là dịp thưởng thức nghệ thuật, mà còn là cơ hội để sống lại phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

