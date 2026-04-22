Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

(Ngày Nay) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước từ ngày 21-24/4, theo lời mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác song phương.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, chiều 21/4/2026, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4/2026.

Ra đón Đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Tham gia Đoàn có bà Kim Hae Kyung, Phu nhân Tổng thống Lee Jae Myung; ông Bae Kyung Hoon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ông Cho Hyun, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên; ông Kim Yun Duk, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông; ông Wi Sung Lac, Chánh Văn phòng An ninh Phủ Tổng thống; ông Kim Yong Beom, Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống; ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Lee Kyu Youn, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Báo chí, Truyền thông; ông Ha Jung Woo, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Hoạch định chính sách tương lai Trí tuệ nhân tạo; ông Choi Hee Deok, Trợ lý Tổng thống về Chính sách Đối ngoại; bà Kang Kum Sil, Đại sứ Biến đổi khí hậu và Môi trường.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, sinh ngày 22/12/1964. Ông là cử nhân Luật, Đại học Chung Ang, Hàn Quốc.

Ông Lee Jae Myung đỗ vào năm 1986 và hoàn thành khóa đào tạo tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tư pháp (khóa 18) vào năm 1989. Năm 1989, ông thành lập Văn phòng Luật, bắt đầu hành nghề luật sư.

Năm 1989, ông là thành viên Ủy ban Đoàn kết Quốc tế vì Xã hội dân chủ. Trong giai đoạn 1990-1994, ông là Giám đốc Trung tâm Tư vấn lao động Incheon, Giám đốc Trung tâm Tư vấn lao động Gwangju.

Giai đoạn 1994-2005, ông giữ cương vị Giám đốc điều hành Tổ chức Đoàn kết nhân dân Seongnam, Giám đốc Trung tâm báo cáo phòng chống tham nhũng Seongnam.

Từ năm 2010 đến 2018, ông là Thị trưởng thành phố Seongnam (nhiệm kỳ thứ 5, 6 theo bầu cử trực tiếp).

Từ năm 2018 đến 2021, ông là Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi (nhiệm kỳ thứ 7 theo bầu cử trực tiếp). Trong giai đoạn 2022-2025, ông là Nghị sĩ Quốc hội khóa 21, 22 (Quận Gyeyang-eul, Incheon).

Ông giữ cương vị Chủ tịch Đảng Dân chủ từ năm 2022 đến 2025. Từ năm 2025 đến nay, ông Lee Jae Myung là Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc.