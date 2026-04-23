Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Tối 22/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung, đang có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc là mối quan hệ đan xen dựa trên sự tương đồng về lịch sử - văn hóa và sự hài hòa về lợi ích chiến lược trong thời đại mới. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trong hơn 30 năm qua, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt đến mức độ tin cậy chính trị cao và ngày càng thực chất hơn, đã phát triển thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở hợp tác hiệu quả.

Những thành tựu hợp tác vượt trội trong thời gian qua đã chứng minh rõ nét quy mô của mối quan hệ giữa hai nước. Hơn thế nữa, sự hợp tác giữa hai nước đang được mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, cơ sở hạ tầng... sự hợp tác trong các lĩnh vực này cũng đang không ngừng phát triển. Hiện nay, khoảng 350.000 người dân Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam, tạo nên sự giao lưu nhân dân vô cùng sôi nổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, những chuyến thăm lẫn nhau không chỉ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và sự gắn kết chặt chẽ giữa chúng ta, mà sẽ còn làm thắt chặt hơn nữa sợi dây liên kết và quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia cũng như nhân dân hai nước.

Sự tương đồng về văn hóa, tin cậy về chính trị và sự phát triển kinh tế mang tính bổ trợ lẫn nhau sẽ trở thành nền tảng vững chắc để Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục duy trì mối quan hệ đối tác cùng hướng tới tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và sâu sắc hơn, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới.

Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu và hữu nghị mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn tại Hà Nội - vùng đất xinh đẹp và giàu truyền thống lịch sử.

Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ tin tưởng, mỗi khoảnh khắc đi cùng nhau sẽ trở thành nguồn động lực đầy ý nghĩa cho sự thịnh vượng chung của Hàn Quốc và Việt Nam; kỳ vọng Hàn Quốc sẽ là đối tác vững chắc và đáng tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển năng động và vươn mình mạnh mẽ. Với tư cách là đối tác hợp tác trọng tâm toàn cầu của nhau, hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số - những lĩnh vực mà Việt Nam xác định là trụ cột then chốt cho tăng trưởng trong tương lai.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh, hai nước chúng ta, đã từng vượt qua đau thương của chiến tranh và đạt được sự phát triển ngày nay, hiểu rõ hơn ai hết giá trị của hòa bình, đồng thời sâu sắc đồng cảm về tầm quan trọng của đối thoại và thỏa hiệp. Trên cơ sở nhận thức đó, kỳ vọng Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng nắm chặt tay nhau để mở ra một tương lai hòa bình và thịnh vượng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng, hai nước đang cùng nhau chia sẻ đời sống thường nhật, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết và niềm tin sâu sắc. "Như hạt giống nhân duyên gieo xuống từ 800 năm trước nay đã trở thành một khu rừng xanh tươi, chúng ta hãy cùng nhau chung sức đồng lòng để tình hữu nghị mà hai nước cùng vun đắp cũng sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái mang lại sự phồn vinh rực rỡ cho thế hệ mai sau".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định, những tầm nhìn và cam kết hôm nay sẽ trở thành những dòng chảy hợp tác, để rồi cuối cùng hội tụ tại đại dương thịnh vượng chung của hai nước. Hàn Quốc sẽ luôn là đối tác đồng hành thủy chung, sát cánh cùng Việt Nam; mong muốn thời khắc này sẽ trở thành dấu mốc ý nghĩa, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị và niềm tin giữa hai nước.