Đưa Nghị quyết thành hành động: Khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại

(Ngày Nay) - Thông tin về kết quả Đại hội XIV và Quốc hội khóa XVI tại Mỹ, Việt Nam khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, chủ động hội nhập sâu rộng trong giai đoạn phát triển mới.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt chủ trì buổi gặp gỡ.

Ngày 24/4, tại New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã chủ trì buổi gặp gỡ, thông tin với bạn bè Mỹ về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của hai sự kiện có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong đó, Đại hội Đảng XIV đã đề ra định hướng và giải pháp hiện thực hoá “hai mục tiêu 100 năm”, xác định ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Về đường lối đối ngoại, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Đại hội XIV tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam, tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, trong đó có Mỹ.

Về Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Đại sứ Đỗ Hùng Việt vui mừng thông báo kỳ họp đã hoàn thành kiện toàn toàn diện bộ máy lãnh đạo Nhà nước và khuôn khổ thể chế cho nhiệm kỳ mới; bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp; đồng thời xem xét, thông qua nhiều khuôn khổ pháp lý và kế hoạch phát triển trung hạn quan trọng cho giai đoạn 2026 - 2030.

Quang cảnh buổi gặp gỡ

Trong không khí trao đổi chân tình, cởi mở và xây dựng, nhiều bạn bè Mỹ đã chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới định hướng và những đột phá trong đường lối phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Một số đại biểu mong muốn tìm hiểu sâu hơn về những chính sách quan trọng của Việt Nam, trong đó có việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chính sách lao động, nhà ở xã hội, nỗ lực khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, giải pháp ứng phó với tác động của xung đột Trung Đông và giá dầu tăng, cũng như lập trường của Việt Nam đối với vấn đề Palestine…

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm tốt đẹp mà bạn bè Mỹ đã dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, cũng như những thông điệp chúc mừng gửi tới ban lãnh đạo mới của Việt Nam.

Đại sứ khẳng định đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân, cũng như cho quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, trong đó có bạn bè Mỹ; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, quan tâm và hợp tác của bạn bè Mỹ trong chặng đường phát triển mới của Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

(Ngày Nay) -Trong chuỗi hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chương trình "Mở Sách – Mở Tương Lai" tiếp tục hành trình mang "chuyến xe tri thức" đến với các bạn nhỏ Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM hôm 25/4.
(Ngày Nay) -Tối 25/4, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đông đảo khán giả mộ điệu và người yêu thích lịch sử đã đến thưởng thức vở cải lương lịch sử "Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử" (tác giả: Phạm Văn Quý, chỉnh lý và chuyển thể: Võ Tử Uyên, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ).
Khai mạc triển lãm 51 năm - Bản hùng ca thống nhất
(Ngày Nay) - Sáng 24/4, tại Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội), Báo Tiền Phong khai mạc triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”, mở ra hành trình cảm xúc đặc biệt tái hiện khát vọng độc lập và sức sống mãnh liệt của dân tộc qua hơn nửa thế kỷ.
(Ngày Nay) - Xu hướng xuất bản thế giới năm 2026 cho thấy công nghệ kỹ thuật số và đặc biệt là AI đã chuyển dịch từ một công cụ hỗ trợ sang một thực thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Đó là thách thức mà hội thảo "Xuất bản trong thời đại AI" đưa ra vào chiều ngày 24/4.
Những tín hiệu về khả năng Mỹ - Iran "tiếp xúc âm thầm" ở Pakistan
(Ngày Nay) - Bất chấp những phủ nhận công khai về khả năng diễn ra đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan, những gì diễn ra hiện tại gợi lại những thời điểm trước đây khi cả hai bên vừa theo đuổi tiếp xúc vừa duy trì lập trường cứng rắn trước công chúng.