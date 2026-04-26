Tinh gọn bộ máy: Lấy cấp cơ sở làm trọng tâm nâng cao hiệu quả quản trị

(Ngày Nay) - Năm 2026 được xác định là “Năm cán bộ cơ sở” với hàng loạt chính sách bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, hoàn thiện tổ chức và bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền cấp xã sau sắp xếp.

Song hành cùng lộ trình sắp xếp, tổ chức tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đưa đất nước phát triển, ngày 24/4 vừa qua, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.”

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 706/QĐ-TTg (21/4/2026) về Kế hoạch tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, các bộ ngành, địa phương sẽ tổ chức sơ kết và báo cáo đánh giá toàn diện về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kết quả sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bài học kinh nghiệm, cách làm hay cần nhân rộng; giải pháp, phương hướng giai đoạn 2026-2030 và kiến nghị.

Các bộ, cơ quan ngang bộ gửi báo cáo sơ kết tình hình thực hiện của cơ quan về Bộ Nội vụ trước ngày 10/5/2026.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức sơ kết từ cấp xã đến cấp tỉnh; hoàn thành trước ngày 10/5/2026, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan trung ương liên quan trước ngày 15/5/2026.

Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức sơ kết trước ngày 20/6/2026.

Trong tuần, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 23/4/2026 về việc thúc đẩy thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên thông, đồng bộ, hiệu quả, không bị gián đoạn; trong đó, giao Bộ Công an khẩn trương hoàn thành Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, đưa vào triển khai chính thức và vận hành ổn định, thông suốt trong tháng 4/2026.

Tăng cường bồi dưỡng cán bộ cấp xã, phường, đặc khu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ, Trung ương xác định năm 2026 là “Năm cán bộ cơ sở.” Nhấn mạnh điều này tại hội nghị giao ban quý 1/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương vào ngày 23/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trong sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có giải pháp tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, phường và tăng cường toàn diện cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố năm 2026 được xác định là bước đi quan trọng trong lộ trình sắp xếp lại các đơn vị ở cơ sở trên cả nước. Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng, phù hợp yêu cầu phân cấp, phân quyền cho cơ sở.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh đến yêu cầu khẩn trương hoàn thiện sắp xếp tổ dân phố, thôn xóm, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của Trung ương, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Liên quan đến tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 700/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026-2031.

Mục tiêu chung của Đề án là tăng cường bồi dưỡng để kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng; chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã theo yêu cầu của vị trí việc làm (mới), nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để thực thi nhiệm vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả.

Phát triển năng lực (tư duy chiến lược, tư duy dữ liệu, chuyển đổi số, huy động nguồn lực, phối hợp liên ngành, phản ứng chính sách) của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngoài các nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo Đề án này, công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với công chức cấp xã vẫn được triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Tại các địa phương, trong tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về việc thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trình bày các đề án sắp xếp, sáp nhập và giải thể nhiều đơn vị nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đề án, tỉnh sẽ thực hiện rà soát, sắp xếp lại các đơn vị trọng yếu gồm Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử.

Đáng chú ý, một số đơn vị thuộc Sở Xây dựng sẽ được hợp nhất gồm Cảng vụ đường thủy, Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, Ban Quản lý bảo trì công trình tỉnh và Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh để thành lập 1 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

Bên cạnh đó, Trạm Quá cảnh đường bộ Việt-Trung cũng được tổ chức lại theo hướng chuyển giao nhiệm vụ về phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng...

Điểm mới trong phương án sắp xếp lần này của Quảng Ninh là việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục Kiểm lâm. Theo đó, các đơn vị này sẽ tăng cường lực lượng về xã, phường và các đặc khu nhằm chủ động nắm bắt và xử lý vi phạm ngay từ cấp cơ sở.

Còn tại Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các xã, phường về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã; cụ thể là quản lý, khai thác các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp, theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu, các xã, phường hoàn thành và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Tài chính trước ngày 30/4/2026. Hiện, toàn tỉnh còn 66 trụ sở dôi dư của các sở, ngành tỉnh Bình Phước cũ, Ủy ban Nhân dân cấp xã, các phòng, ban cấp huyện.

Liên quan đến phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, theo Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ bàn giao nguyên trạng 8 Làng trẻ em SOS cơ sở thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa, Gia Lai, bao gồm 6 Trường mầm non, mẫu giáo thuộc Làng trẻ em SOS cơ sở và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương quản lý toàn diện.

Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có 8 Làng trẻ em SOS cơ sở quy định ở trên tổ chức tiếp nhận nguyên trạng 8 Làng trẻ em SOS cơ sở, bao gồm 6 Trường mầm non, mẫu giáo thuộc Làng trẻ em SOS cơ sở về địa phương quản lý toàn diện; sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức các Làng trẻ em SOS cơ sở và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với đó là thực hiện chính sách trợ giúp đối với trẻ em, thanh niên, bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động đang sống, làm việc tại các Làng trẻ em SOS cơ sở theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương...