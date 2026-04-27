Hoàn tất văn bản triển khai Luật Thủ đô trước 1/7/2026

Diệu Anh
(Ngày Nay) - Ngay sau khi Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và có hiệu lực cùng thời điểm từ ngày 1/7/2026.
Một góc Thủ đô Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026 với tỷ lệ tán thành 97,6%, thể hiện sự đồng thuận cao. Để bảo đảm việc thi hành kịp thời, hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành văn bản số 1746/UBND-NC yêu cầu giám đốc các sở, ngành và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, toàn bộ các nội dung này phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2026, nhằm bảo đảm các quy định cụ thể hóa có hiệu lực đồng thời với Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các đơn vị đồng thời phải chủ động phối hợp trong quá trình soạn thảo văn bản, bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ, chất lượng xây dựng các nghị quyết, văn bản triển khai, đặc biệt là các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập Tổ công tác của thành phố nhằm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai thi hành Luật Thủ đô. Đồng thời, cơ quan này có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai, trong đó xác định rõ lộ trình, tiến độ, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng được giao tham mưu tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phổ biến, quán triệt nội dung tới các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về kinh phí, các sở, ban, ngành chủ động cân đối trong dự toán đã được giao theo Quyết định số 5969/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành phố. Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung, các đơn vị rà soát, gửi Sở Tư pháp và Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy các cơ chế đặc thù cho Thủ đô. Vì vậy, các sở, ban, ngành được yêu cầu nghiêm túc triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần đưa các quy định mới sớm đi vào cuộc sống.

