Từ mọi miền Tổ quốc, con cháu Lạc Hồng hướng về nguồn cội

Vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc ôn lại truyền thống dựng nước của cha ông

Tại Đền thờ Vua Hùng (ấp Giao Khẩu, xã Trí Phải), tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Đây là hoạt động chính trị - văn hóa ý nghĩa, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", hướng về cội nguồn dân tộc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, mở đầu buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã thực hiện nghi thức dâng hương khai lễ. Những nén tâm hương được kính cẩn dâng lên anh linh các vị Vua Hùng không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Để bày tỏ lòng tri ân đối với công đức cao dày của Tổ tiên, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Đồng chí đồng thời thực hiện nghi thức thỉnh trống, cẩn cáo trước anh linh Tổ tiên về những thành tựu và nguyện vọng của người dân nơi vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc thiêng liêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau quyết tâm tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, xứng đáng với công lao mà cha ông đã dày công vun đắp."

Sau phần tế lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiến hành dâng hương và lễ vật của tỉnh Cà Mau cùng tỉnh Phú Thọ tại điện thờ Vua Hùng. Nghi thức được thực hiện trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng hiếu kính và sự tri ân sâu sắc của những người con mang dòng máu Lạc Hồng, luôn một lòng hướng với cội nguồn dân tộc.

Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc, là minh chứng sống động cho bản sắc văn hóa Việt Nam. Ngày hội không chỉ là dịp để các thế hệ hôm nay thành kính ôn lại hành trình dựng nước, giữ nước đầy hào hùng, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi cá nhân về trách nhiệm và khát vọng cống hiến, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình và phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Gìn giữ tín ngưỡng thờ Hùng Vương trên quê hương Thủ đô Kháng chiến

Trong tâm thức người Việt, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc, kết nối các thế hệ qua hàng nghìn năm lịch sử. Trên mảnh đất Thái Nguyên, quê hương của Thủ đô kháng chiến năm xưa, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc, tín ngưỡng ấy vẫn được gìn giữ, lan tỏa bền bỉ qua không gian văn hóa đặc biệt, đó là Đình Hùng Vương, tọa lạc tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Đình Hùng Vương có lịch sử hơn một thế kỷ, ban đầu chỉ là một ngôi miếu nhỏ thờ thổ thần của người dân địa phương. Sau năm 1945, các bậc cao niên đã về Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) xin chân hương về thờ, từ đó hình thành nơi thờ tự các Vua Hùng ngay trên mảnh đất Thái Nguyên. Trải qua thời gian, đình trở thành điểm tựa tâm linh, nơi người dân và du khách tìm về dâng hương, tri ân công đức Tổ tiên.

Gắn bó với ngôi đình từ nhiều năm nay, cụ Phạm Trần Đang, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương cũng là thủ nhang của đình, chia sẻ: "Chúng tôi luôn cố gắng gìn giữ hương khói nơi đây, bởi đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là chốn để con cháu hướng về cội nguồn. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Giỗ Tổ, thấy bà con về đông đủ, lòng tôi rất xúc động". Những người như cụ Đang chính là cầu nối âm thầm nhưng bền bỉ, góp phần giữ gìn hồn cốt của di tích.

Đình Hùng Vương được Ban Quản lý Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) chuyển giao nhiều di vật tối linh là di sản Quốc gia như: Thánh Hiệu, Ngọc Phả nói về lịch sử 18 đời Vương triều Hùng Vương; bát hương bằng đá thờ 18 đời Vương triều Hùng Vương; bát hương bằng đá thờ Quốc Mẫu Âu Cơ; bát hương bằng đồng thờ Lạc Long Quân; lư hương đá nặng 1,7 tấn trước cửa Đền Hạ - nơi mẹ Âu Cơ sinh 100 con, đây là lư hương bán thiên "độc nhất vô nhị" đã thờ lâu đời ở Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Đặc biệt, năm 2015, tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ bằng đồng đã được đúc xong và được chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên đặt tại di tích. Đây là hai pho tượng chỉ có tại Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) và đình Hùng Vương (tỉnh Thái Nguyên).

Hằng năm, vào dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đình Hùng Vương được tổ chức trang trọng, với đầy đủ các nghi thức truyền thống như cáo yết, tế lễ, rước kiệu, dâng hương… với sự tham gia của hang trăm người dân thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau. Ấn tượng nhất là sự xuất hiện của 100 người con của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ trong trang phục thời đại Hùng Vương do chính học sinh Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương đảm nhiệm. Em Việt Đức, học sinh lớp 9A2, Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương hào hứng chia sẻ: "Được tham gia đoàn rước kiệu, em rất tự hào. Qua hoạt động này, em hiểu hơn về nguồn cội dân tộc và thấy mình cần có trách nhiệm giữ gìn truyền thống tốt đẹp của ông cha". Đây là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Theo ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên: Việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến đông đảo nhân dân và du khách.

Không chỉ thu hút người dân địa phương, lễ hội còn để lại nhiều ấn tượng với du khách thập phương. Lần đầu tiên tham dự chương trình, anh Nguyễn Minh Huy, đến từ Hà Nội bày tỏ: "Tôi rất ấn tượng với không khí trang nghiêm, thành kính tại đây. Dù không về được tỉnh Phú Thọ, nhưng đến với Đình Hùng Vương ở tỉnh Thái Nguyên, tôi vẫn cảm nhận được sự thiêng liêng và lòng thành kính hướng về Tổ tiên".

Giữa vùng đất được mệnh danh là Thủ đô Kháng chiến, sự hiện diện của Đình Hùng Vương mang ý nghĩa đặc biệt, như một sợi dây nối liền quá khứ dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là "địa chỉ đỏ" trong giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.