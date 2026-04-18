Phường Long Bình, TP.HCM: Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương

(Ngày Nay) - Ngày 18/4, phường Long Bình (TP.HCM) tổ chức Hội nghị khoa học chuyên đề “Phường Long Bình - từ quản lý địa bàn đến điều phối và tổ chức không gian phát triển đô thị”, nhằm thảo luận, phân tích các lợi thế, đưa ra chiến lược phát triển toàn diện kinh tế, xã hội địa phương.

Theo dữ liệu cung cấp tại Hội nghị, phường Long Bình hội tụ nhiều điều kiện để trở thành một không gian đô thị động lực của khu vực phía Đông TP.HCM. Địa bàn sở hữu vị trí kết nối chiến lược, tập trung các đầu mối giao thông đa phương thức, còn dư địa quỹ đất phát triển và được định hướng hình thành cực dịch vụ - logistics - đô thị mới theo tinh thần Nghị quyết 260/2025/QH15.

Tại Hội nghị TS Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội, Trường Đại học Sài Gòn nhận định “phường Long Bình không thiếu nguồn lực hay dự án. Điều còn thiếu là một cơ chế tổ chức và điều phối đủ mạnh để biến các tiềm năng đó thành kết quả phát triển thực chất”. Những trăn trở trên được TS Nguyễn Thành Phong trình bày cụ thể qua chuyên đề “phường Long Bình từ quản lý địa bàn đến điều phối và tổ chức không gian phát triển đô thị”.

Chuyên đề của TS Nguyễn Thành Phong tập trung phân tích hiện trạng phát triển của phường Long Bình, làm rõ các điểm nghẽn mang tính hệ thống trong tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp mang tính thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nâng cao năng lực điều phối ở cấp cơ sở và từng bước hình thành các động lực phát triển mới trong giai đoạn tới.

Theo TS Nguyễn Thành Phong, phường Long Bình không còn đơn thuần là một đơn vị hành chính cơ sở, mà đang từng bước trở thành một không gian hội tụ và tích hợp nhiều dòng phát triển quan trọng trong khu vực phía Đông của TP.HCM.

Với vị trí kết nối giao thông đa phương thức, sự hiện diện của các dự án hạ tầng quy mô lớn, cùng với các không gian văn hóa - xã hội đặc thù, phường Long Bình hội tụ những điều kiện để đóng vai trò như một điểm nút phát triển ở cấp cơ sở.

Những vấn đề được nhận diện trong chuyên đề cho thấy mô hình phát triển theo cách tiếp cận truyền thống - dựa trên quản lý hành chính và triển khai các dự án riêng lẻ - không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Đối với phường Long Bình, sự chuyển đổi thể hiện trước hết ở việc thay đổi vai trò của chính quyền: từ “đơn vị thực hiện” sang “chủ thể điều phối phát triển”. Điều này đồng nghĩa với việc chính quyền phường không chỉ xử lý các công việc hành chính thường xuyên, mà cần chủ động tham gia vào quá trình kết nối các dự án, điều hòa các lợi ích và tổ chức các nguồn lực phát triển trên địa bàn. Ở một tầng sâu hơn, có thể thấy sự cần thiết phải giải quyết các mâu thuẫn cấu trúc đô thị ở cấp cơ sở: giữa tốc độ phát triển nhanh và năng lực quản trị còn hạn chế; giữa quy mô dự án lớn và cơ chế phối hợp chưa theo kịp; giữa sự gia tăng nguồn lực và khả năng hấp thụ của địa phương.

TS Nguyễn Thành Phong nêu ra những kiến nghị trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phát triển của phường Long Bình trong giai đoạn tới.

Trong đó cơ bản như: cần thiết lập cơ chế điều phối phát triển ở cấp phường, với chức năng theo dõi, tổng hợp và xử lý các vấn đề liên quan đến toàn bộ hệ thống công trình, dự án trên địa bàn. Cơ chế này không thay thế thẩm quyền của các cấp, mà đóng vai trò là đầu mối kết nối thực thi, giúp rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và điều hành, đặc biệt trong theo dõi tiến độ dự án, quản lý dữ liệu địa bàn và cung cấp dịch vụ công.

Việc hình thành một nền tảng dữ liệu thống nhất sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ ra quyết định nhanh và tạo điều kiện kết nối với hệ thống điều hành của Thành phố.

Cần hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành và liên cấp, nhất là đối với các dự án quy mô lớn. Việc xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, thiết lập quy trình phối hợp cụ thể và phát huy vai trò trung gian của phường trong việc kết nối giữa các cơ quan và người dân là điều kiện quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay...

TS Nguyễn Thành Phong nhận định nếu thực hiện tốt các bước đột phá phường Long Bình từ một đơn vị hành chính cơ sở có thể trở thành một điểm điều phối phát triển - nơi các dòng hạ tầng, kinh tế và xã hội được kết nối và chuyển hóa thành giá trị thực.