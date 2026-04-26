Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán giai đoạn 2018-2022

(Ngày Nay) - Các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn năm 2018-2022 được thanh toán từ nguồn dự phòng của Quỹ bảo hiểm y tế.
Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 113/NQ-CP ngày 25/4/2026 về thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn năm 2018-2022.

Nghị quyết nêu rõ, các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn năm 2018-2022 được thanh toán từ nguồn dự phòng của Quỹ bảo hiểm y tế, trong đó:

Đối với các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn năm 2018-2022, giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Đối với các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tổng mức thanh toán giai đoạn năm 2019-2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện thanh toán cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25/9/2026.

Hoàn thành thanh toán trước 1/5/2026

Chính phủ giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quản lý, sử dụng các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh được thanh toán bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện xong trước ngày 1/5/2026, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội kết quả thực hiện, đồng thời gửi Bộ Y tế.

Đối với chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán năm 2023, 2024, yêu cầu Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện theo đúng thẩm quyền đã quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ xong trước ngày 1/5/2026 đối với chi phí năm 2023, xong trước ngày 1/8/2026 đối với chi phí năm 2024.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của các chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã đề nghị thanh toán là chi phí thực tế phát sinh đã sử dụng cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, đúng đối tượng, đúng với hồ sơ, bệnh án của người bệnh, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp; thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế được mua sắm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về việc tổng hợp số liệu. Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm về số liệu đã rà soát, gửi Bộ Y tế tổng hợp, kết quả giám định bảo hiểm y tế, số thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng lắp, đúng quy định của pháp luật.

