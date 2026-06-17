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Thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế Hà Nội

Mai Phương In bài viết
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(Ngày Nay) - Nghị quyết dành sự ưu tiên đặc biệt cho Trung tâm Cấp cứu 115 và Trạm y tế. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tính chất công việc vất vả, áp lực cao của lực lượng cấp cứu ngoại viện và y tế cơ sở.
Nhân viên y tế theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân.
Nhân viên y tế theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân.

Tại Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra chiều 15/6, đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội.

Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 17 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Nghị quyết gồm 8 Điều, quy định cụ thể đối tượng áp dụng, bao gồm: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cấp cứu ngoại viện thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành bao gồm cả Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Trường đại học, Sở Y tế Hà Nội; Các bệnh viện, cơ sở cấp cứu ngoại viện ngoài công lập; Các cơ sở đào tạo y, dược; Các Trạm y tế xã, phường; Các cá nhân làm việc tại các cơ sở y tế và đào tạo nêu trên; Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các chính sách trong Nghị quyết.

Nguyên tắc áp dụng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp chính sách và phù hợp khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

Điều 3 của Nghị quyết tập trung vào việc xây dựng một hệ thống cấp cứu ngoại viện thống nhất, đa tầng và hiện đại, lấy Trung tâm 115 làm nòng cốt điều phối, huy động tổng lực các cơ sở y tế và được bảo đảm bằng nguồn lực tài chính cũng như hạ tầng công nghệ số của Thành phố nhằm tối ưu hóa mọi nguồn lực y tế sẵn có để phục vụ người dân trong các tình huống khẩn cấp.

Thành phần hệ thống cấp cứu ngoại viện của Thành phố đa dạng, rộng khắp, hạt nhân là Trung tâm Cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu vệ tinh trực thuộc; Mạng lưới cơ sở y tế gồm các bệnh viện công lập (thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành, trường đại học, Sở Y tế Hà Nội), các bệnh viện và cơ sở cấp cứu ngoài công lập, cùng các trạm y tế xã, phường.

Trung tâm cấp cứu 115 được giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia cấp cứu ngoại viện và điều phối toàn bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện của thành phố. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành lập các tổ cấp cứu ngoại viện, tham gia thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng lên đường đi cấp cứu người bệnh theo sự điều phối của Trung tâm cấp cứu 115.

Ngân sách Thành phố chi trả kinh phí cấp cứu ngoại viện theo hợp đồng đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ với mức thanh toán theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố quy định giá dịch vụ cấp cứu ngoại viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện của thành phố Hà Nội hiện hành.

Tại Điều 4, Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ nhân lực, bao gồm trợ cấp hàng tháng cho nhân viên y tế luân phiên và các gói hỗ trợ tài chính lớn để thu hút bác sĩ về làm việc tại trạm y tế cơ sở. Đây là giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa các tuyến y tế, đặc biệt là hỗ trợ chuyên sâu cho tuyến dưới.

Đối tượng là bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y có giấy phép hành nghề thuộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nêu trên khi được cử đi luân phiên liên tục từ 01 tháng trở lên bên cạnh các chế độ của Trung ương theo Điều 7 Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế thì Thành phố hỗ trợ thêm một khoản kinh phí hàng tháng theo trình độ chuyên môn.

Cụ thể, mức cao nhất là 20.000.000 đồng/tháng đối với Giáo sư, Phó Giáo sư; Tiến sỹ, Chuyên khoa II hỗ trợ 17.000.000 đồng/tháng; Bác sỹ nội trú, thạc sỹ, Chuyên khoa I hỗ trợ 12.000.000 đồng/tháng; Bác sỹ hỗ trợ 10.000.000 đồng/tháng; Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y có trình độ Cử nhân hỗ trợ 8.000.000 đồng/tháng, có trình độ cao đẳng hỗ trợ 6.000.000 đồng/tháng.

Nghị quyết với nhiều chính sách hỗ trợ thu hút, hỗ trợ nhân lực Trung tâm Cấp cứu 115 và Trạm y tế. Hỗ trợ thu hút lần đầu sau tuyển dụng: Người có trình độ bác sỹ trở lên được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 và Trạm y tế được hỗ trợ đối với thạc sỹ, bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa cấp I trở lên thuộc nhóm ngành Y học được hỗ trợ 100 lần mức lương tối thiểu vùng I/người; bác sỹ được hỗ trợ 50 lần mức lương tối thiểu vùng I/người.

Hỗ trợ đặc thù nghề nghiệp: Viên chức, lao động hợp đồng trong danh sách trả lương của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội được hỗ trợ 5.000.000 đồng/tháng.

Điều này cho thấy Nghị quyết dành sự ưu tiên đặc biệt cho Trung tâm Cấp cứu 115 và Trạm y tế - những nơi vốn khó thu hút nhân lực chất lượng cao. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tính chất công việc vất vả, áp lực cao của lực lượng cấp cứu ngoại viện và y tế cơ sở...

Mai Phương
nghị quyết hệ thống y tế Hà Nội Trung tâm Cấp cứu 115 Trạm y tế Hà Nội

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