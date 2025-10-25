Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Chile Gloria de la Fuente

(Ngày Nay) - Ngày 24/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Chile Gloria de la Fuente nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội từ ngày 25-26/10/2025.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng chào mừng Thứ trưởng Ngoại giao Chile Gloria de la Fuente thăm Việt Nam; nhấn mạnh sự hiện diện của Đoàn Chile tại Việt Nam thể hiện sự quyết tâm của Chile trong việc cam kết nỗ lực chung tay với cộng đồng quốc tế chống tội phạm mạng và tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ song phương hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước do cố Tổng thống Salvador Allende và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng vào năm 1969. Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường thăm Chile tháng 11/2024, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định quyết tâm và nỗ lực của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc củng có và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở nền tảng các thỏa thuận cấp cao đã đạt được.

Thứ trưởng Ngoại giao Chile Gloria de la Fuente bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam; đánh giá cao vai trò thúc đẩy các sáng kiến về an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số của Việt Nam trên trường quốc tế thời gian vừa qua và bày tỏ tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp; khẳng định Chile coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam, mong muốn Bộ Ngoại giao hai nước hợp tác chặt chẽ, đưa mối quan hệ bạn bè truyền thống và đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Chile lên một tầm cao mới.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương, hai bên chia sẻ sự cần thiết tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao trong năm 2026 nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026); tiếp tục triển khai hiệu quả, thường xuyên và linh hoạt cơ chế Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Hội đồng Tự do Thương mại giữa hai nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đưa mối quan hệ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng.

Chia sẻ quan điểm đánh giá về tình hình thế giới, hai Thứ trưởng nhất trí cần tiếp tục tận dụng CPTPP để tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư; phối hợp chặt chẽ mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam và Chile theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Đồng thời, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế, phát huy vai trò của luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở hai khu vực và trên thế giới.