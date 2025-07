Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2027.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027

Cụ thể, tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027 giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động liên quan của Năm APEC 2027 (Ủy ban Quốc gia).

Ủy ban Quốc gia do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia gồm: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng (Phó Chủ tịch Thường trực); Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Các thành viên khác của Ủy ban Quốc gia gồm có: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường; Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Vinh.

Căn cứ thực tế và yêu cầu tính chất công việc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia xem xét, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh thành viên là lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan.

Ủy ban Quốc gia có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc và điều phối giữa các Tiểu ban và Ban Thư ký, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027.

Ủy ban Quốc gia bao gồm 5 Tiểu ban và Ban Thư ký

Tiểu ban Nội dung: Do lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương đồng chủ trì, thành viên gồm lãnh đạo của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tiểu ban Vật chất và Hậu cần: Do lãnh đạo Văn phòng Chính phủ chủ trì, thành viên gồm lãnh đạo của Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Tiểu ban An ninh và Y tế: Do lãnh đạo Bộ Công an chủ trì, thành viên gồm lãnh đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa: Do lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì, thành viên gồm lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Tiểu ban Lễ tân: Do lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì, thành viên gồm lãnh đạo của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.

Ban Thư ký là bộ phận thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia, do Bộ Ngoại giao chủ trì và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban, có đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Công Thương.

Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia

Tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2027.

Quy chế này quy định quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban Quốc gia, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên, các Trưởng Tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027; quy định chế độ làm việc, phối hợp công tác, thông tin của Ủy ban Quốc gia.

Ủy ban Quốc gia họp định kỳ mỗi quý một lần. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia có thể triệu tập các cuộc họp đột xuất và các thành viên được triệu tập theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tùy theo tính chất, nội dung công việc. Trong năm 2027, đặc biệt là thời gian chuẩn bị diễn ra Tuần lễ cấp cao, Ủy ban Quốc gia có thể họp thường xuyên.

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại cuộc họp sẽ được Ban Thư ký APEC 2027 và Văn phòng Chính phủ tổng hợp, thông báo các ủy viên, các Tiểu ban, các cơ quan và địa phương liên quan bằng văn bản để phối hợp, thực hiện.

Các Tiểu ban và Ban Thư ký APEC 2027 làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, được huy động và sử dụng bộ máy, phương tiện thuộc quyền quản lý để phục vụ các hoạt động của các Tiểu ban và Ban Thư ký APEC 2027.

Các Tiểu ban và Ban Thư ký APEC 2027 có nhiệm vụ báo cáo định kỳ lãnh đạo và các đồng chí ủy viên Ủy ban Quốc gia phụ trách tiến trình chuẩn bị cho các hoạt động của APEC tại Việt Nam năm 2027. Các báo cáo gửi lãnh đạo Ủy ban Quốc gia đồng gửi Ban Thư ký APEC 2027 để tổng hợp và điều phối công tác.

Các Ủy viên, các Tiểu ban có trách nhiệm thông tin, phối hợp chặt chẽ với nhau và với Ban Thư ký APEC 2027 để chuẩn bị, tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027. Các thành viên của các Tiểu ban thống nhất đầu mối liên lạc và duy trì chế độ phối hợp với bộ phận thường trực của Tiểu ban.