Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hiện thực hóa kết quả điện đàm giữa Thủ tướng với Tổng thống UAE

(Ngày Nay) - Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam – Ngài Bader Abdullah Almatrooshi để trao đổi, thúc đẩy thực hiện kết quả điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE vừa qua, trong đó có việc tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Vui mừng gặp Ngài Đại sứ nhân dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Đại sứ cùng gia đình và những người bạn UAE một tháng Ramadan an lành, hạnh phúc; đồng thời gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn tới Tổng thống và Phó Tổng thống UAE đã có nhiều nỗ lực cho quan hệ hai nước, với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện”.

Đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Ngài Đại sứ cho quan hệ hai nước thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cho biết, hai nước đã thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện, ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại Trung Đông.

Quan hệ Việt Nam – UAE không ngừng phát triển. UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông, nhà đầu tư tiềm năng của Việt Nam. Với Việt Nam, UAE không chỉ là đối tác kinh tế quan trọng, mà hơn hết còn là người bạn chân thành, tin cậy, cùng chia sẻ các giá trị chung về hòa bình, hợp tác và thịnh vượng với Việt Nam.

Chia sẻ về những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra cho người dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ đặc biệt quan ngại trước diễn biến tình hình hiện nay tại UAE nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung; cho biết, lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp, xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với UAE và làm hết sức mình để tìm kiếm giải pháp và đóng góp vào các nỗ lực chung mang lại hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực.

Nêu lại kết quả cuộc điện đàm rất thẳng thắn, chân tình và thành công của Thủ tướng với Ngài Tổng thống UAE Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các nội dung quan trọng mà Ngài Tổng thống UAE đã thống nhất.

Trong đó, triển khai việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm “an toàn và đúng hạn”; triển khai các nội dung, sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và doanh nghiệp hai nước, phục vụ mục tiêu phát triển chiến lược của hai nền kinh tế; tiếp tục thúc đẩy các nội dung ưu tiên trong quan hệ song phương như: đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC); tăng cường hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; nhất là cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước…

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư; mong muốn ngày càng có thêm các doanh nghiệp lớn của UAE đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao, hạ tầng và logistics, với các dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ giữa hai nước tại Việt Nam; thực hiện kết nối doanh nghiệp, kết nối 2 nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác lao động, du lịch, giao lưu nhân dân.

Nhấn mạnh những nội dung thống nhất giữa Thủ tướng và Ngài Tổng thống UAE tại cuộc điện đàm là rất quan trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là những thỏa thuận ứng phó ngay lập tức trước các tác động tiêu cực của tình hình xung đột hiện nay; thể hiện sự hợp tác tin cậy, có trách nhiệm giữa hai nước.

Đề nghị Ngài Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan UAE và Việt Nam, đồng thời giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan của Việt Nam sớm triển khai các nội dung nêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng hòa bình và ổn định sẽ sớm được khôi phục tại khu vực Trung Đông.

Bày tỏ vinh hạnh được Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Bader Abdullah Almatrooshi chuyển lời chào trân trọng từ Tổng thống và Phó Tổng thống UAE tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Vui mừng trước kết quả rất tốt đẹp của cuộc điện đàm của Thủ tướng Chính phủ và Tổng thống UAE vừa qua, thể hiện quan hệ tin cậy giữa 2 nước, Đại sứ cũng đánh giá cao nỗ lực của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong suốt quá trình xây dựng và vun đắp quan hệ Việt Nam – UAE ngày càng phát triển, nhất là thời gian gần đây.

Trong đó, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 6,546 tỷ USD. Dòng vốn và hợp tác doanh nghiệp từ UAE vào Việt Nam có diễn biến tích cực, gần nhất, tháng 2/2026, các tập đoàn G42 và ADQ của UAE đã công bố dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với tập đoàn FPT, VinaCapital, Việt Thái, với mức đầu tư ban đầu 1 tỷ USD. Một số doanh nghiệp Việt Nam có văn phòng tại UAE gồm: Vinfast, FPT và Viettel.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về tình hình khu vực Trung Đông, Đại sứ UAE tại Việt Nam nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; cho biết trên nền tảng vững chắc, cùng với thực hiện việc cung cấp dầu mỏ cho Việt Nam, UAE cam kết thúc đẩy quan hệ 2 nước ngày càng phát triển hơn nữa.

Trong đó, thúc đẩy các doanh nghiệp UAE đầu tư tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm trong công nghệ cao, hạ tầng, logistics; đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán FTA Việt Nam – GCC, sớm hiện thực hóa mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất như Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE đã thống nhất.