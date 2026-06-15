Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc

Ký ức, tâm linh và con người Việt Nam qua ống kính của Nicolas Cornet (Ngày Nay) - Sáng ngày 14/5 tại không gian nhà sách quốc tế Inbook Hà Nội, nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet - người đã gắn bó, yêu thương và liên tục ghi lại những khoảnh khắc đổi thay của Việt Nam từ cuối những năm 1980 đến nay – đã có những chia sẻ vô cùng xúc động.

"Jazz xuống phố" với công chúng Hà Nội (Ngày Nay) - Chiều cuối tuần tại khu vực Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, những âm thanh của saxophone, keyboard và trống vang lên hòa vào không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm. Không gian biểu diễn ngoài trời không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả nhưng lại thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Phấn đấu thông tuyến cầu Đại Ngãi 1 trong năm 2027 (Ngày Nay) - Trong chuyến công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Y tế: Trẻ dưới 6 tuổi phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm (Ngày Nay) - Theo hướng dẫn mới được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 1675/QĐ-BYT, trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc phải được khám sức khỏe định kỳ với tần suất tối thiểu một lần mỗi năm. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/6/2026 và thay thế hướng dẫn trước đó ban hành hồi tháng 5/2026.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai “trải thảm đỏ” mời doanh nghiệp Hàn Quốc tới trải nghiệm, đầu tư và cùng kiến tạo tương lai (Ngày Nay) -Thông điệp đổi mới và sự cởi mở của chủ tịch Gia Lai gây ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư xứ Kim Chi trong khuôn khổ Diễn đàn Xúc tiến đầu tư Việt Nam- Hàn Quốc ngày 12/06/2026 tại Seoul vừa qua.

Phân cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (Ngày Nay) - Việc tăng cường phân cấp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là sẽ giúp cho vùng lõi khó khăn của cả nước phát triển bền vững và hiệu quả hơn

Kỳ vọng đổi mới đào tạo đại học (Ngày Nay) - Giữa làn sóng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và yêu cầu học tập suốt đời ngày càng trở nên cấp thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học với nhiều nội dung được đánh giá là mang tính đột phá, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn.

Đại sứ Vũ Hồ: Tập đoàn FLC đang sở hữu nhiều lợi thế có thể thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc (Ngày Nay) -Đánh giá cao nỗ lực tái cấu trúc của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways, đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định hệ sinh thái FLC đang sở hữu nhiều lợi thế có thể thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ (Ngày Nay) - Ngày 12/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, đã diễn ra Lễ ra mắt Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ. Đây là sáng kiến do Hàn Quốc khởi xướng, với sự hỗ trợ của Cơ quan LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC), thu hút sự tham gia của nhiều nước thành viên LHQ.