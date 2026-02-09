Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

(Ngày Nay) - Ngày 8/2, trước thềm Tết cổ truyền Bính Ngọ, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời thăm hỏi thân thiết, những tình cảm quý mến, lời chúc Tết tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh và các đồng chí Lãnh đạo Trung Quốc.

Giới thiệu với Đại sứ Hà Vĩ về những kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất là quyết tâm cao, những điểm mới, mục tiêu, định hướng lớn và giải pháp đột phá mà Đại hội XIV đã thông qua nhằm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm có Điện mừng gửi đến Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, hai bên cử Đặc phái viên sang thăm lẫn nhau, chúc mừng và thông báo về thành công của Đại hội XIV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, trong đó luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc củng cố hơn nữa nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội của quan hệ Việt - Trung.

Chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp và đưa ra những ý kiến quan trọng về phương hướng, nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ Trung - Việt thời gian tới, Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời thăm hỏi và chúc Tết của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đến Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam.

Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV đề ra, hoàn thành “hai mục tiêu 100 năm” nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.

Trong không khí hữu nghị, thân tình, cởi mở và tin cậy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Hà Vĩ đã cùng nhìn lại những tiến triển rất tích cực của quan hệ Việt - Trung trong năm 2025; trao đổi về những biện pháp triển khai, thực hiện hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục phát triển lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết và những đóng góp tích cực của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đối với những tiến triển trong quan hệ song phương. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt - Trung thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực theo định hướng “6 hơn”: Trao đổi chiến lược cấp cao mật thiết, tin cậy chính trị được tăng cường; các cơ chế hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện, phong phú, thể hiện sự tin cậy cao; hợp tác thực chất có nhiều đột phá mới về chất, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt mức kỷ lục, tiến độ triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước được đẩy nhanh; du lịch phục hồi tích cực, Trung Quốc đã quay lại là thị trường gửi khách số một của Việt Nam; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc điện đàm rất thành công giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ngay từ đầu năm 2026 và đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, hai bên quán triệt tốt nhận thức chung của hai đồng chí Tổng Bí thư, bắt tay triển khai ngay các biện pháp tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên củng cố hơn nữa hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tin cậy chính trị thông qua tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao hai bên; phát huy tốt hơn nữa các cơ chế hợp tác, khuyến khích các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giao lưu, hợp tác; triển khai mạnh mẽ trụ cột hợp tác quốc phòng - an ninh; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế công tác liên chính phủ trong các lĩnh vực trọng điểm.

Về các lĩnh vực hợp tác thực chất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy thương mại song phương cân bằng, bền vững hơn, Trung Quốc tạo điều kiện cao nhất về cấp phép cho các mặt hàng nông, thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn, hỗ trợ hàng hóa Việt Nam qua Trung Quốc xuất khẩu đi các thị trường khác; tăng cường hợp tác về nhập khẩu điện; thúc đẩy hợp tác cửa khẩu thông minh và kinh tế qua biên giới tại các địa phương giáp biên; nâng tầm hợp tác khoa học công nghệ, kết hợp với đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực tiên tiến mới; hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, đúng tiến độ Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về hợp tác xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị đẩy mạnh hợp tác, tạo đột phá thực chất về hợp tác địa phương, nhất là giữa các địa phương biên giới hai nước, cũng như trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, y tế; tăng cường tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt - Trung, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên tiếp tục quản lý tốt biên giới trên đất liền; thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, trên cơ sở tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau và giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Đánh giá cao và trân trọng trước quyết tâm, sự quyết liệt của Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong việc triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao giữa hai Đảng, hai nước những năm qua, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng, Nhà nước Trung Quốc luôn coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm và lý luận về xây dựng Đảng, quản trị đất nước, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên gồm ngoại giao - quốc phòng - công an, qua đó củng cố tin cậy chính trị cao hơn.

Đại sứ cho biết, Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực thực chất, hiệu quả hơn; phát huy lợi thế của mỗi bên, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế đang ở trong giai đoạn phát triển mới, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, đầu tư chất lượng cao, tài chính tiền tệ phát triển cân bằng, bền vững; đẩy nhanh hợp tác đường sắt, kết nối giao thông chiến lược; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế xanh; thông qua các hoạt động hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, không ngừng củng cố nền tảng hữu nghị của quan hệ hai nước.

Hai bên bám sát nhận thức chung cấp cao, cùng kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tạo môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Tại cuộc tiếp, đại diện lãnh đạo các địa phương giáp biên của Việt Nam trao đổi về các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai bên. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định phía Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề vướng mắc, thúc đẩy hợp tác song phương không ngừng tiến triển.