Thủ tướng thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Đường 9

Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng đã tới thăm, tặng quà Mẹ Đào Thị Vui, sinh năm 1923, hiện ở tại thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Mẹ có chồng và một con duy nhất là liệt sĩ (chồng là liệt sĩ Lê Hồi hy sinh năm 1948, con là liệt sĩ Lê Thịnh hy sinh năm 1969).

Đặc biệt, Thủ tướng và đoàn công tác đã kính tặng Mẹ Đào Thị Vui những bức ảnh, đoạn phim tái hiện hình ảnh Mẹ bên người con trai duy nhất, được thực hiện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện.

Thăm hỏi sức khỏe Mẹ Đào Thị Vui, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi khắc ghi và tri ân sâu sắc những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của những thế hệ đi trước.

Thủ tướng mong Mẹ Đào Thị Vui luôn khỏe mạnh, minh mẫn, là tấm gương sáng tiếp tục động viên, giáo dục nhân dân địa phương, thế hệ trẻ về sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, không ngừng phát huy truyền thống yêu nước sâu sắc, cách mạng hào hùng, tinh thần kiên cường, bất khuất; gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy hơn nữa truyền thống "đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chính sách cho những người có công ngày càng tốt hơn.

* Tiếp đó, Thủ tướng đã tới dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Tại Thành cổ Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm (28/6 - 16/9/1972) chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị, Thành cổ Quảng Trị.

Trong 81 ngày đêm, hàng nghìn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Đây là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; nguồn động viên, cổ vũ đồng chí, đồng bào tiến lên giành thắng lợi cuối cùng vào mùa Xuân 1975, đưa đất nước đi đến thống nhất, hòa bình và độc lập.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 ở phường Đông Hà - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh trên mặt trận Đường 9 và ở nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giành độc lập dân tộc cũng như hy sinh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương chăm sóc nghĩa trang và các phần mộ; tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có liệt sĩ đang an nghỉ tại đây và cán bộ, nhân dân cả nước thăm viếng các anh hùng liệt sĩ; làm cho nghĩa trang thực sự trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng.

Các đại biểu nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no; xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.

Trong hơn 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, qua các cuộc chiến tranh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đất nước ta có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ, trên 900 nghìn hài cốt liệt sĩ được an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ, khoảng 300 nghìn hài cốt liệt sĩ đã an táng nhưng chưa xác định được danh tính, khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ từ khắp các chiến trường (trong nước và Lào, Campuchia) đang tiếp tục được tìm kiếm, quy tập. Trên đất nước ta có hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, hơn 4.000 công trình ghi công các liệt sĩ.

Cả nước có khoảng 9,2 triệu người có công với cách mạng và thân nhân người có công; khoảng 652 nghìn thương binh, 198 nghìn bệnh binh, hơn 132 nghìn Mẹ Việt Nam anh hùng, 320 nghìn người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.