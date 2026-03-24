Thủ tướng tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Đặt người dân ở vị trí trung tâm (Ngày Nay) - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh bộ máy tổ chức mà còn mở ra một hành lang pháp lý mới cho sự phát triển của một đô thị đặc biệt, với điểm nhấn là tăng cường phân cấp, trao quyền nhiều hơn cho chính quyền thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga (Ngày Nay) - Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đoàn kết một lòng, sát cánh bên nhau, nuôi dưỡng “tình dân tộc, nghĩa đồng bào,” bồi đắp tình yêu Tổ quốc, một lòng hướng về quê hương, xứ sở.

AMDI Group khởi công dự án Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô (Ngày Nay) - Trong bối cảnh bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, nơi giá trị thực và nhu cầu sống bền vững lên ngôi, Tập đoàn AMDI chính thức khởi công dự án Làng Thụy Sỹ khoáng nóng – Swiss Eden, mở ra một hướng phát triển mới cho thị trường nghỉ dưỡng ven đô phía Tây Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva (Ngày Nay) - Sáng 23/3 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài liệt sỹ vô danh.

Bản sắc văn hóa tạo dấu ấn cho người Việt đi ra thế giới (Ngày Nay) - Đó là khẳng định từ diễn giả/tác giả Nguyễn Phi Vân trong buổi giao lưu ra mắt sách “Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu” do Saigon Books ấn hành tại Đường Sách TPHCM ngày 21/3.

Phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống Lễ hội Phá Bàu (Ngày Nay) - Ngày 22/3, tại Bàu K Poch (ấp Sóc Lớn, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai) diễn Lễ hội Dua Tpeng hay còn gọi là lễ hội Phá Bàu. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương, các vùng lân cận cùng tạo nên không khí lễ hội sôi nổi và thắm tình đoàn kết.

Hàng chục người Tây Phi được giải cứu khỏi đường dây tuyển dụng lừa đảo (Ngày Nay) - Ngày 21/3, giới chức Ghana cho biết một nhóm phối hợp gồm các cơ quan an ninh nước này và Nigeria đã giải cứu 44 người Ghana khỏi các băng nhóm tội phạm đội lốt các công ty tuyển dụng.

Tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới (Ngày Nay) - Nhân dịp Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) công bố báo cáo cho biết tiếng Pháp tiếp tục củng cố vị thế trên toàn cầu khi trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới và là ngôn ngữ được giảng dạy nhiều thứ 2, chỉ sau tiếng Anh.

Xu hướng giáo viên YouTuber nở rộ tại Hàn Quốc (Ngày Nay) - Xu hướng giáo viên Hàn Quốc vận hành các kênh YouTube chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và đời sống học đường đang phát triển nhanh, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của phụ huynh trong việc tìm kiếm thông tin giáo dục đáng tin cậy, song cũng đặt ra nhiều vấn đề quản lý.